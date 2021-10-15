Театр "Мюзик-холл" представит премьеру мюзикла Евгения Загота "Винил"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Театр "Мюзик-холл" покажет в пятницу премьеру мюзикла Евгения Загота "Винил" из эпохи хрущевской оттепели второй половины 1950-х годов. Событие совпало с награждением московского композитора за эту работу премией "Музыкальное сердце театра".

"Когда я услышал музыку Евгения Загота, увидел партитуру, я сразу понял, что мы имеем дело с большим мастером. Это редкость не только для российских мюзиклов, но и вообще для мюзиклов всего мира. Если сравнить с футболом, я как футбольный болельщик думаю, что музыка Евгения находится в серии А, куда входят "Милан", "Интер", "Ювентус", - сказал на пресс-конференции художественный руководитель театра и главный дирижер театрального оркестра "Северная симфония" Фабио Мастранджело (Италия-Россия). В спектакле вместе с симфонистами примет участие джаз-бэнд.

Мюзикл поставила лауреат премии "Золотая маска" оперный режиссер Сусанна Цирюк. Она полагает, что спектакль будет интересен для зрителей всех возрастов: у старших он вызовет нотки ностальгии, а молодым откроет интересную страницу из летописи советских времен.

"В этой музыкальной истории рассказывается о вечных темах - о самой жизни, первой любви, поиске своего Я, о свободе творчества. Есть тут немало лирических и драматических моментов, но нам хотелось создать спектакль-праздник", - представила Сусанна свое видение материала.

Танцевальные номера в постановке хореографа Антона Дорофеева познакомят зрителей с разными танцевальными направлениями, которые родились на волне популярности джаза. В их числе - степ, твист, чарльстон, свинг, линди-хоп, шафл, буги-вуги, рок-н-ролл.

Художник-постановщик Алексей Тарасов создал декорацию в виде радиолы "Звезда" 1953 года выпуска. Как отмечают в театре, атмосферу праздника, царившего на улицах столицы в период проведения VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов (1957) усилят созданный для спектакля видеоконтент и кадры кинохроники того периода. В спектакле задействовали много молодых артистов, отобранных по кастингу из недавних выпускников театральных вузов двух столиц.