Адель выпустила новую песню Easy on Me после шестилетнего перерыва

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Британская певица Адель выпустила в пятницу на своем YouTube-канале композицию Easy on Me после шестилетнего творческого перерыва. Эта песня из ее нового студийного альбома "30", выход которого запланирован на 19 ноября.

В обращении к поклонникам Адель отметила, что за время написания альбома ей пришлось пройти через "лабиринт абсолютного хаоса и внутренних потрясений", однако в итоге у нее получилось снова "обрести себя", и теперь она готова представить публике новый материал.

Режиссером музыкального видео стал обладатель гран-при Каннского кинофестиваля Ксавье Долан, в 2016 году уже работавший с исполнительницей над клипом к песне Hello. Видеоролики связаны тематически: в Hello певица звонила из заброшенного дома "прошлой себе", сегодня же она покидает этот дом и едет на машине навстречу новой жизни.

"Если честно, я надеялся, что [мы снова поработаем вместе], - сказал Долан. - Для меня нет более сильного ощущения, чем воссоединение художников по прошествии нескольких лет". По словам режиссера, и Адель, и он сам сильно изменились за это время, а новое видео - это возможность показать, как они эволюционировали и в то же время остались верными самым дорогим для них темам. "Все то же самое, но по-другому", - подытожил Долан.

Композиция уже вызвала положительную реакцию британских музыкальных критиков. Авторы рецензий в изданиях The Guardian, Daily Mail и The Independent указали, в частности, на ее "искренность и эмоциональность". Видео на песню Easy on me, что можно перевести с английского как "Не будь строг со мной", набрало более 10 млн просмотров за первые шесть часов после публикации.

Адель входит в число наиболее успешных современных поп-исполнителей. 15 раз она была отмечена престижной музыкальной премией Grammy. В 2013 году за песню к фильму про приключения Джеймса Бонда "007: Координаты "Скайфолл" (Skyfall) британская певица была удостоена премий "Оскар" и "Золотой глобус". Прошлый видеоклип певицы (на песню Hello) за пять лет собрал 2,8 млрд просмотров на платформе YouTube.