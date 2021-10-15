Фестиваль документального кино "Россия" стартовал на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. XXXII Открытый фестиваль документального кино "Россия" стартовал в Свердловской государственной детской филармонии в Екатеринбурге. В рамках фестиваля жюри выберет лучшие работы из 62 фильмов, вошедших в шорт-лист, передает корреспондент ТАСС.

Мероприятие будет проходить на площадках в разных населенных пунктах Свердловской области до 20 октября.

"Хочется, чтобы фильмы, которые мы будем смотреть, были не жвачкой, а были настоящие, острые, кусачие", - сказал на церемонии открытия режиссер Алексей Федорченко, возглавивший в этом году жюри фестиваля, подчеркнув, что "Россия" для него "родная" - это первый фестиваль, в котором он когда-то принял участие, а также первый, в котором он получил приз.

Генеральный директор мероприятия Георгий Негашев отметил, что в последние годы среди аудитории фестиваля все больше и больше молодежи, что также отражается и на самом докфесте.

Завершит церемонию открытия "России" показ нового фильма Федорченко "Последняя "Милая Болгария", премьера которого состоялась весной на Московском международном кинофестивале. Картина завоевала две награды - приз "Серебряный Георгий" за лучшую режиссерскую работу и диплом Федерации киноклубов России.

О фестивале

В 2021 году в шорт-лист из более чем 400 поступивших заявок вошли 62 фильма - 31 кинокартина в конкурсе документальных фильмов и 31 фильм в конкурсе телевизионных документальных фильмов. В конкурсной программе фестиваля будет показан новый документальный фильм Андрея Кончаловского. Также в конкурсную программу вошли картины Сергея Дебижева, Андрея Осипова, Евгения Голынкина, Валерия Тимощенко, Ирины Васильевой, Андрея Истратова, Павла и Константина Селиных, Владимира и Ивана Головневых, Елены Дубковой, Марины Чувайловой и других.

Общеэкранные документальные фильмы поборются за призы за лучший полнометражный фильм, за лучший короткометражный фильм, за операторское мастерство, за лучший дебют, за специальный приз жюри и приз зрительских симпатий, а телевизионные - за приз за лучший телевизионный документальный фильм, за два специальных приза жюри и также за приз зрительских симпатий. Кроме того, жюри определит работу, которая получит главный приз фестиваля.

В состав жюри в этом году вошли режиссеры Алексей Федорченко, Айбек Дайырбеков, Анна Драницына, Вадим Цаликов и писатель Роман Сенчин. А в жюри конкурса телевизионных документальных фильмов - журналист и кинодокументалист Ильяс Богатырев, журналист Алена Вугельман, режиссер телевидения Александр Капков, писатель Александр Кондрашов и шеф-редактор отдела документального кинопоказа телеканала "Россия-Культура" Всеволод Коршунов.

Показы конкурсной программы пройдут в залах Дома кино и библиотечном центре "Екатеринбург", также будет организована онлайн-трансляция фильмов и мероприятий фестиваля. Кроме того, мероприятия фестиваля пройдут в Культурно-просветительском центре "Царский", на площадках в Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Верхнем Тагиле, Невьянске, Ревде, Дегтярске, Полевском, Новоуральске и селе Тарасково. В этом году в числе площадок "России" впервые появился Екатеринбургский зоопарк.

Фестиваль "Россия" проводится в Екатеринбурге с 1988 года. Он входит в число лучших кинофорумов страны, наряду с кинофестивалями "Кинотавр" и "Послание к человеку". В разные годы председателями жюри фестиваля были Элем Климов, Глеб Панфилов, Александр Митта, Сергей Пускепалис, Владимир Меньшов.