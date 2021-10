Песня Элтона Джона впервые за 16 лет возглавила британские чарты

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Песня британского исполнителя и композитора Элтона Джона впервые с 2005 года поднялась на первую строчку британских чартов. Об этом сообщила в пятницу компания Official Charts company, отвечающая за составление и публикацию музыкальных хит-парадов Соединенного Королевства.

Успехом 74-летний певец обязан композиции Cold Heart (Pnau Remix), записанной им совместно с британской певицей албанского происхождения Дуа Липой. Выпущенный 13 августа сингл в обработке музыкантов-электронщиков из австралийского трио Pnau сместил с первой строчки хит-парадов песню Эда Ширана Shivers, которая держалась на вершине почти месяц.

Ранее на этой неделе, когда его песня вошла в десятку самых продаваемых композиций в стране, Элтон Джон также стал первым музыкантом, произведения которого на протяжении шести десятилетий попадали в топ-10 британских музыкальных чартов. Он установил рекорд, превзойдя достижения Элвиса Пресли, Шер, Клиффа Ричарда, Майкла Джексона и Дэвида Боуи, песни которых оказывались в первой десятке британских хит-парадов на протяжении пяти десятилетий.

Синглы Элтона Джона 33 раза входили в топ-10 хит-парадов на его родине и восемь раз оказывались на вершине чартов. Самой популярной стала двойная композиция Candle In The Wind 1997 / Something About The Way You Look Tonight, выпущенная в 1997 году после трагической смерти в автокатастрофе в Париже принцессы Уэльской Дианы (1961-1997). Диск разошелся тиражом в 4,94 млн копий, что сделало его самым продаваемым синглом в истории британской музыкальной индустрии.

В сентябре Элтон Джон извинился перед поклонниками за то, что ему придется отменить осеннее турне в Европе из-за операции. Он сообщил, что после неудачного падения испытывал постоянную боль в бедре и по рекомендации врачей согласился на хирургическое вмешательство, после которого ему понадобится длительный период восстановления.