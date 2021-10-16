В Петербурге стартует театральный проект "Лес"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Театральный проект "Лес", включающий 12 премьер, начнется в субботу в Петербурге и будет проходить на разных площадках города в течение 2,5 месяцев. Он задуман как марафон одного суперспектакля, который сложился в целый фестиваль.

Первым местом марафона станет отель Кемпински, где будет показан спектакль "Лес. Кастинг" актрисы и директора Социально-художественного театра Алины Король. В этом сценическом путешествии под впечатлением образов итальянского кинематографа героиня пробивается сквозь глянцевую поверхность сладкой жизни к темным глубинам леса. Такова первая часть суперпремьеры из 12 самостоятельных работ, вдохновленных книгой "Лес" российского философа и филолога Владимира Бибихина (1938-2004), рассматривавшего весь мир как единую экосистему.

"Философия Владимира Бибихина, к которой мы обращаемся, выводит нас из мира, который можно измерить и исчислить, и в этом смысле она очень близка театру. И когда мы размышляли о том, как поставить на сцене философскую систему, которая принципиально не может быть ограничена началом и концом, то родилась такая идея: этот спектакль должен состоять из такого количества спектаклей, сколько участников в проекте", - рассказал на пресс конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС автор идеи режиссер Борис Павлович.

По замыслу организаторов, спектакль-марафон устроен как лес. У него нет одной площадки и одного времени. В городе возникают "акты" с разным составом актеров, разной продолжительности, разной формы. Эти части, как и деревья, не имеют иерархии и последовательности, их можно смотреть в любом порядке. У спектакля, как у леса, нет границ и плана, но есть общая экосистема.

Особенности проекта

Для проекта пришлось изобретать не только художественную, но и организационную систему координат. По словам Бориса Павловича, "это все так или иначе объединено только одним - книгой под названием "Лес" и спектаклями-деревьями, которые прорастают в городе там, где им довелось органично случиться". Это может быть университет, библиотека, музей, дружественный театр - то место, которое по смыслу каким-то образом связано с темой проекта.

Вместо продажи билетов на проекте "Лес" зрителям предлагается внести абонементный взнос, который дает им право самим выбрать три представления. Как рассказал участник проекта, театровед Алексей Платунов, "мы хотим создать устойчивую экосистему, которая покажет, что можно организовывать театральный процесс не только в ситуации "потребитель - производитель продукта", но и иным способом, что нужно не только нам, но и городу, чтобы сообща что-то создавать".

Начало проекта "Лес" организаторы рассматривают как своего рода "осеннюю сессию", за которой вполне может последовать и сессия весенняя. По их словам, к проекту в том или ином качестве может присоединиться любой человек.

Проект "Лес" получил поддержку городского комитета по культуре. Его куратор Борис Павлович - режиссер и педагог, лауреат национальной премии "Золотая маска" за спектакль "Исследование ужаса". Он возглавляет проект "Разговоры" фонда "Alma Mater", руководит совместным проектом "Встреча" БДТ и центра "Антон тут рядом". Также режиссер ставил спектакли в Санкт-Петербурге, Кирове, Новосибирске, Таллине, Омске, Хабаровске.