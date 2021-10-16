Съемки фильма "Енотовый город" планируют провести в четырех странах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Съемки фильма "Енотовый город" режиссера Алексея Федорченко планируется провести в Колумбии, Франции, Германии и России, их сроки и ход зависят от ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщил ТАСС кинорежиссер во время поездки в Екатеринбург.

Ранее экспертный совет при Министерстве культуры РФ рекомендовал поддержать 25 проектов игровых фильмов, в числе которых "Енотовый город" Федорченко.

"Это третий фильм трилогии фантастической моей: первый фильм - "Первые на Луне", второй - "Большие змеи Улли-Кале" и третий фильм - "Енотовый город". <…> Съемки планируются в разных странах - Колумбии, Франции, Германии. <…> От пандемии зависит, где мы будем снимать большую часть фильма. Потому что это павильоны, это будет или Германия, или Екатеринбург - это уже мы решим до конца года", - поделился собеседник агентства, отметив, что сроки окончания съемок также сложно назвать ввиду ситуации с пандемией.

Федорченко отметил, что сценарий к фильму был создан еще в 2008 году.

"Вот наконец его поддержали. Сценарий ни на что не похож, очень интересная структура. Это три самостоятельных фильма, каждый можно смотреть отдельно, но рассказать историю можно только посмотрев все три фильма. То есть каждый фильм - это часть большой истории, большой тайны XX века", - сказал он.

Федорченко снял фильм "Первые на Луне" в 2005 году, получил приз за лучший дебют и приз гильдии кинокритики кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи. Работа над фильмом "Большие змеи Улли-Кале" еще продолжается.