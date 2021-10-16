Умер актер театра и кино Борис Ташкентский

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Актер театра и кино Борис Мордухаев, более известный как Борис Ташкентский, умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщается в субботу на сайте Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн".

"Борис Рошельевич был педагогом для многих артистов. В 90-е годы он набрал целую группу молодых талантов, многие из которых стали очень успешными актерами. Всю свою жизнь он щедро делился своим талантом, как и подобает истинному мастеру", - говорится в сообщении театра.

Ташкентский известен по своим ролям в театре "Здравствуй, Пушкин", "Цыганский характер", "Большая волна Ганга", "Закон предков", "Цвет вишни". В фильмографию актера входят такие картины, как "Будулай, которого не ждут", "Живодер", "Мой остров синий", "Трефовый король", "Чардаш Монти" и "Черный жемчуг".