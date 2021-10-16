Александр Сокуров стал обладателем Царскосельской художественной премии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Режиссер Александр Сокуров в Петербурге стал одним из лауреатов Царскосельской художественной премии, награждение состоялось в музее-лицее А. С. Пушкина в субботу.

"Царскосельская премия этого года присуждается кинорежиссеру Александру Сокурову за неповторимый режиссерский почерк и вклад в гуманитарные традиции мировой культуры", - объявил ведущий церемонии.

Кроме того, обладателями премии в этом году оказались Лев Прыгунов за легендарный путь в кино и выставки живописи разных лет; Андрей Арьев за книгу "Три города Сергея Довлатова". Взгляд из Петербурга; Елена Скульская за книгу "Три города Сергея Довлатова". Взгляд из Таллина; Александр Генис за книгу "Три города Сергея Довлатова". Взгляд из Нью-Йорка; Игорь Скляр за яркую интерпретацию мировой классики в спектаклях "Эмигранты" Мрожека и "Скрипач на крыше" Шолом-Алейхема; Галина Хомчик за сохранение и приумножение традиций в авторской песне; Сергей Гутцайт за восстановление памятников архитектуры и создание школы им. Горчакова.

Специальными дипломами награждены Нина Заргарян за создание уникальных костюмов для спектакля по сказкам А. С. Пушкина, Анатолий Рыжиков за книгу "Жизнь - вне расписаний" и Елена Платонова за поддержку нового цикла телепрограмм "Царскосельские встречи".

Царскосельская художественная премия учреждена в 1993 году по инициативе писателя Николая Якимчука. Ежегодно она вручается за творческий вклад в развитие российской культуры и искусства, укрепление международных культурных связей, также существует особая номинация - для меценатов. Номинируют на премию лауреаты прошлых лет. Учредителями являются: Всероссийский музей А. С. Пушкина, меценат Борис Блотнер, поэт и музыкант Александр Дольский, писатель Виктор Кривулин, композитор Сергей Курёхин, кинорежиссер Александр Сокуров (по инициативе писателя и издателя Николая Якимчука).

Вручается премия в музее-лицее города Пушкина. Денежный эквивалент держится в секрете. Символами премии являются бронзовые скульптуры Екатерины II, Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама работы Сергея Алипова и Павла Шевченко. В разные годы обладателями премии становились режиссер Роман Виктюк, актер Валентин Гафт, композитор Сергей Курёхин (посмертно) академик Дмитрий Лихачев и многие другие.