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Умер один из мастеров итальянского абстракционизма Акилле Перилли

Ему было 94 года

РИМ, 17 октября. /ТАСС/. Художник Акилле Перилли, один из представителей итальянского абстракционизма умер на 95-м году жизни. Об этом сообщило в воскресенье агентство ANSA.

Он был одним из авторов манифеста арт-объединения "Форма 1" в защиту абстрактного искусства. Его выставки проходили во многих странах, в том числе в России в Государственном Эрмитаже.

Как отметил министр культуры Италии Дарио Франческини, со смертью Перилли "мир искусства потерял видного мастера итальянского абстракционизма, художника невозможной и иррациональной геометрии". "Его творчество всегда отражало диалог с авангардом и принесло признание нашему искусству ХХ века", - сказал Франческини.

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