Фильм "Веном-2" возглавил отечественный кинопрокат в выходные

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Американский блокбастер "Веном-2" (Venom: Let There Be Carnage) стал лидером российского проката, собрав 199,2 млн рублей за минувший уик-энд. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 14 по 17 октября.

Блокбастер "Веном-2" с Томом Харди в главной роли вышел в широкий российский прокат 30 сентября. Согласно вселенной комикса Marvel, Веном - инопланетный симбиот, который нуждается в носителе, чтобы выжить. Одним из таких носителей становится журналист Эдди Брок, чью историю зритель узнал в первой части "Венома" (Venom, 2018). Во второй части герою Харди предстоит столкнуться с опасным злодеем - серийным убийцей Клетусом Кэсиди, которого в качестве носителя выбрал другой симбиот - Карнаж.

Второе место по кассовым сборам занял новый фильм киносаги об агенте британских спецслужб Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time to Die), собравший 186,5 млн рублей за выходные. Этот фильм станет последним в серии с актером Дэниелом Крэйгом в главной роли. По сюжету Бонд оставляет оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Ситуация меняется, когда на остров приезжает его старый друг из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оборачивается тем, что Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием.

На третьей строчке рейтинга - мультфильм "Семейка Аддамс: горящий тур", собравший 179,7 млн рублей за уик-энд. Семейку Аддамс ждут новые приключения, в ходе которых им предстоит сплотиться ради того, чтобы остаться в живых.