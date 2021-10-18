Даниил Трифонов и артисты Мариинки выступят на фестивале Валерия Гергиева в Москве

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Народный артист России, глава Мариинского театра Валерий Гергиев с 25 по 31 октября проведет III Международный московский фестиваль "Зарядье" в одноименном концертном зале. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе фонда маэстро.

"Под управлением инициатора и художественного руководителя фестиваля - дирижера Валерия Гергиева - в столице выступят знаменитые артисты мариинской труппы, лауреаты международных конкурсов, а также хор, оперные солисты и Симфонический оркестр Мариинского театра", - рассказали организаторы.

На открытии фестиваля прозвучит оперетта Иоганна Штрауса "Летучая мышь". Программу продолжат три концерта Симфонического оркестра Мариинки с пианистом, обладателем премии "Грэмми" Даниилом Трифоновым - 26, 28 и 30 октября.

Мариинский театр привезет в Москву три оперы: "Трубадур" Джузеппе Верди (27 октября), "Ночь перед Рождеством" Николая Римского-Корсакова (29 и 30 октября), "Обручение в монастыре" Сергея Прокофьева (31 октября).