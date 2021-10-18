Программу независимых театров впервые представят на фестивале "Хаос" в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 18 октября. /ТАСС/. Специальную программу независимых театров из семи не известных широкой публике спектаклей впервые представят на международном фестивале актуального театра "Хаос" в Новосибирске с 18 по 21 октября. В одной из постановок - спектакле "Юшка" по одноименному произведению Андрея Платонова сыграют актеры с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщила журналистам в понедельник генеральный директор фестиваля Антонида Гореявчева.

"Хаос" - учрежденный в Новосибирске в 2019 году международный театральный фестиваль, собирающий в своей афише спектакли актуального искусства.

"Мы решили сделать это впервые в Новосибирске, и, я думаю, мы это сделали не зря, потому что настолько стремительно развивается частный театр. <...> Нам очень важно было посмотреть срез творчества этих театров, мы выбрали семь", - сказала Гореявчева, добавив, что лучший из этих спектаклей поедет с гастролями в Тюмень.

Как уточняют организаторы, специальный шоукейс (программа спектаклей семи театров) стартует накануне основной программы "ХАОСа". Среди творческих объединений, в частности, Лаборатория современного искусства, резиденты которой представят сразу три спектакля. Один из них - постановка "Юшка" театра "Инклюзион", где играют люди с ОВЗ. Также будут представлены спектакли театра танца, пластического театра, самоорганизованного театра из новосибирского Академгородка и сибирского камерного театра "13 трамвай".

В основной программе фестиваля 22 постановки из восьми городов России. Среди них спектакль "Бесы" театра на Малой Бронной в постановке Константина Богомолова и пьеса "Занос" театра "Практика".Также в основной программе фестиваля комедия "Lе Тартюф" Театра на Таганке, балет "Горемычные танцы" Санкт-Петербургского "Театра ТРУ", мюзикл "Дорогой мистер Смит" театра "Приют комедианта" и другие. На фестивале свои спектакли представят и новосибирские театры, в частности, пройдет спектакль "Тайм-аут" театра "Красный факел", "Анна Каренина" театра "Старый дом".

Ранее сообщалось, что организаторы ожидают роста зрителей примерно в два раза по сравнению с первым фестивалем в 2019 году - до 12 тыс. человек.

О действующих ограничениях

В настоящее время в регионе из-за пандемии действуют ограничения на заполняемость залов в культурных и спортивных учреждениях в 50%. С 8 ноября в Новосибирской области начнет действовать система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении массовых мероприятий.