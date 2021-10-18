Выставка акварелей главного архитектора Москвы откроется в "Триумфе" 28 октября

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Около 100 работ главного архитектора Москвы и художника Сергея Кузнецова в акварельной технике представят на его персональной выставке, которая будет доступна для бесплатного посещения в галерее "Триумф" с 28 октября по 28 ноября. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе архитектора.

"28 октября - 28 ноября 2021 года галерея "Триумф" представляет персональную выставку Сергея Кузнецова "Падает свет", в состав которой вошло около ста работ, выполненных в технике акварели. Акварели Сергея Кузнецова - своеобразный визуальный дневник, в котором собраны объекты городских пейзажей в окружении их жителей и архитектурные виды, оставшиеся в памяти после поездок", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что произведения главного архитектора Москвы передают архитектурные детали десятка городов - от Нью-Йорка до Владивостока. Особое место в творчестве Кузнецова занимает его родной город - Москва.

"Художественный подход, знания и многолетний опыт в проектировании и возведении зданий, а также опыт государственного управления делают взгляд Сергея Кузнецова уникальным и богатым по способу и манере изображения городских объектов. С одной стороны, можно говорить об их точном воспроизведении кистью художника, с другой, - в каждой из представленных на выставке акварелей находится широкое поле для интерпретации, чувственности и предвосхищения. Работы Сергея Кузнецова вскрывают сразу несколько важных для европейской культуры пластов: город как место максимального сосредоточения разных людей и концентрации производств, практика фланирования, представление о пространстве и динамичности пребывания в этом пространстве", - заключили организаторы выставки.

Российский художник и архитектор Сергей Кузнецов родился в 1977 году в Москве. Окончил Московский архитектурный институт, является членом-корреспондентом Российской академии художеств. Кузнецов занимает должность главного архитектора Москвы с 2012 года. Он выступил куратором творческих инициатив и руководителем авторских коллективов значимых градостроительных и архитектурных проектов в России и за рубежом, таких как парк и концертный зал "Зарядье", дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, реконструкция Большой спортивной арены "Лужники", дворец водных видов спорта в Казани, стадион "Краснодар".