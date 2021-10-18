В Пятигорске пройдет фестиваль польских фильмов "Висла"

ПЯТИГОРСК, 18 октября. /ТАСС/. Фестиваль польских фильмов "Висла" состоится в Пятигорске (Ставропольский край) с 18 по 22 октября. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе одного из кинотеатров города.

"14-й фестиваль польских фильмов "Висла" пройдет в течение недели в Пятигорске. Все сеансы "Вислы" бесплатные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в программе заявлено пять фильмов на польском языке с русскими субтитрами. Зрители смогут увидеть фильм режиссера Мацея Пепшицы "Икар. Легенда Метека Коша", картину Дарьи Вошек "Марийки", фильм "Кит из Лорино". Также будет показан фильм Марека Лехкого Interior и работа Петра Домалевского "Как можно дальше отсюда".