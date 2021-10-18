Спецпремию "Золотой маски" за вклад в театральное искусство вручат 24 октября в Москве

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Специальную премию "Золотой маски" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" вручат 24 октября лауреатам на торжественной церемонии награждения в Москве, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе "Золотой маски".

"24 октября в киноконцертном зале гостиницы "Президент-Отель" состоится церемония награждения лауреатов премии "Золотая маска" - "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства", - отметили в пресс-службе.

Секретариат Союза театральных деятелей России определил лауреатов этой специальной премии и объявил их еще в декабре 2020 года, однако из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, вручение наград не проводилось. Лауреатами стали народные артисты РСФСР Алексей Бородин, Андрей Мягков, Ольга Яковлева и народный артист РФ Кама Гинкас. Премия также присуждена солисту балета, народному артисту СССР Михаилу Лавровскому, театральному критику, заслуженному деятелю искусств РФ Видмантасу Силюнасу, режиссеру, народной артистке РФ Генриетте Яновской, народной артистке РФ Фаине Костиной, народной артистке РСФСР Ирине Соколовой, солистке оперы Мариинского театра, народной артистке СССР Людмиле Филатовой.

Кроме того, премии удостоились режиссер, народный артист РФ Ефим Звеняцкий, актриса Национального драматического театра имени В. П. Кучияка (Республики Алтай), заслуженная артистка РФ Анна Балина, режиссер, народный артист РФ Рафкат Исрафилов, народный артист РФ и Республики Татарстан Александр Славутский, артист-вокалист Хабаровского краевого музыкального театра народный артист РСФСР Игорь Желтоухов. Зарубежным лауреатом в специальной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" стал сценограф, главный художник Латвийской национальной оперы Андрис Фрейбергс. "К сожалению, не все лауреаты по разным причинам смогут лично присутствовать на церемонии", - добавили в пресс-службе.

"Золотая маска" учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов, который проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, правительства Москвы. Учредитель премии - Союз театральных деятелей РФ.