В музее Северной Осетии открылась фотовыставка к 200-летию независимости Греции

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 октября. /ТАСС/. Совместная фотовыставка ТАСС и греческого общества Северной Осетии-Алании "Прометей", посвященная 200-летию со дня независимости Греческой Республики и Году истории Россия - Греция торжественно открылась в понедельник в Национальном музее Северной Осетии - Алании. Ее почетным гостем стала находящаяся в регионе с рабочим визитом чрезвычайный и полномочный посол Греческой Республики в России Екатерини Нассика.

На выставке представлено три десятка наиболее значимых исторических и современных снимков фотокорреспондентов ТАСС, рассказывающих о различных сферах взаимодействия России и Греции, о людях, которые внесли важный вклад в укрепление дружбы между нашими народами. На фотоработах, в частности, запечатлены писатель Илья Эренбург и его греческий коллега, общественный деятель Костас Варналис, удостоенный международной Ленинской премии "За укрепление мира между народами" (1959 год, Москва), греческая певица Иованна во время выступления на сцене Театра миниатюр в саду "Эрмитаж" (1963 год), греческий поэт Яннис Рицос в момент вручения ему Ленинской премии "За укрепление мира между народами" (1977 год), генсекретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и премьер-министр Греческой Республики Константинос Караманлис (1979 год), цесаревич Николай Александрович, Георг Греческий (второй сын короля Греции Георга I) и великий князь Георгий Александрович (1894 год).

"Я благодарю всех за то, что вы нашли в себе силы и возможности организовать эту замечательную выставку фотографии по развитию двусторонних отношений между нашими государствами. На этих фотографиях запечатлены яркие политические деятели современности, представители сферы греческой культуры. Если вглядитесь в фотографии, то увидите, что история далеко не безоблачна. За многие века соплеменники были гонимы и преследуемы, но они собирались с силами, выживали, делали все, чтобы сохранить свою самобытность. Многие их них оказались здесь, на территории гостеприимной России", - сказала в приветственном слове посол.

Екатерини Нассика поблагодарила лидеров Российской Федерации, которые в разное время оказывали поддержку представителям греческого народа. Благодаря этому, по ее словам, многие обосновались в России, ставшей для них родной землей. По ее словам, они созидают, работают, достойно растят детей, и она гордится этим. Успешное развитие двусторонних отношений между Россией и Грецией, укрепление дружбы и сотрудничества между народами отметили также председатель правительства РСО-Алания Борис Джанаев и председатель греческого общества "Прометей" Юрий Асланиди.

"Можно многое сказать о важных страницах нашей общей истории, обширных культурных, духовных связях. Но, не вдаваясь глубоко в подробности, упомяну лишь один факт. Первый правитель той независимой Греции - Иоанис Каподистрия на протяжении шести лет занимал пост Министра иностранных дел Российской империи. Это говорит о том, насколько тесны были связи народов России и Греции на пороге зарождения греческой независимости. Уверен, что эта экспозиция станет позитивным вкладом ТАСС в развитие сотрудничества России и Греции", - сказал в своем приветственном обращении по случаю открытия экспозиции гендиректор ТАСС Сергей Михайлов.

Это уже четвертая выставка ТАСС к 200-летию независимости Греции и Году истории Россия - Греция. Первая состоялась в апреле в Москве перед штаб-квартирой агентства, вторая - в июне в Афинах в парламенте Греции, третья - в октябре в МГИМО. Выставка во Владикавказе будет открыта в Национальном музее республики до 25 октября.