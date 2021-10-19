Хореограф Алексей Ратманский во Всемирный день балета представит новую работу в Мариинке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Хореограф Алексей Ратманский во вторник в Мариинском театре проведет презентацию будущей премьеры балета "Дочь фараона". Мероприятие приурочено ко Всемирному дню балета, который традиционно отмечается в мире 19 октября, сообщила пресс-служба театра.

"Эта встреча пройдет онлайн при участии хореографа Алексея Ратманского, который многие годы творчески связан с балетом Мариинского театра. О своей работе над сценографией спектакля расскажет художник-постановщик Роберт Пердзиола", - сказали в пресс-службе.

Балет о фантазийном путешествии в Древний Египет, поставленный в 1862 году по роману Теофиля Готье на музыку Цезаря Пуни, стал первым полномасштабным спектаклем Мариуса Петипа для Императорских театров. Новая "Дочь фараона" унаследует от предшественницы немало черт. С этой целью даже декорации создаются с использованием традиционных технологий и материалов.

В программу Мариинского театра, посвященную Всемирному дню балета, войдут также прямые трансляции классов и репетиций, показ фрагментов спектаклей и интервью с артистами. Театр предлагает посмотреть на своем YouTube-канале балетный класс с солистами труппы под руководством Яны Селиной, паблик-ток с молодым поколением танцовщиков.

Также будут показаны записи фрагментов из бенефисов прима-балерин Виктории Терешкиной и Екатерины Кондауровой, премьера труппы Кимина Кима и вечера в честь педагога классического танца Людмилы Ковалевой. Все эти вечера были украшением проходившего здесь летом международного фестиваля искусств "Звезды белых ночей".