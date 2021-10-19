Пушкинский музей представит залы в новой концепции

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (ГМИИ) открывает шесть залов главного здания в новой авторской концепции, подготовленной сценографом и куратором Патриком Уркадом. Публике представят дизайнерский взгляд на пространство музея, где представлено искусство XV-XVII вв.

"Реэкспозиция - особое событие для нас. Мы ежегодно проводим большое количество временных выставок, в 2022-м второй этаж главного здания будет занят двумя большими проектами, но для нас важно сохранить место и для наших собственных коллекций. Поэтому мы должны были переосмыслить пространство, чтобы у посетителей сохранилась возможность видеть важные вещи из нашего собрания. Первые перемены в музее уже произошли, и я уверена, что наш зритель сможет по достоинству оценить новый авторский взгляд на старое искусство, который мы предложили", - привели в пресс-службе музея слова директора ГМИИ Марины Лошак.

Полностью преображенными для зрителей предстанут залы византийского искусства, искусства Германии и Нидерландов XV-XVI веков, а также Фландрии и Голландии XVII века, живописи Рембрандта и его школы.

"Мы представляем совершенно другой взгляд и на постоянную экспозицию, и на старых мастеров. Мы вступаем в эру экспериментов и разговора со зрителем, потому что, прежде всего, мы меняем его взгляд, заставляем зрителя посмотреть каждую конкретную картину. <...> Мы один из первых музеев, который представляет старое искусство на белых стенах. Мы отходим от так называемых исторических комнат, где представляют итальянское искусство больше на красных стенах и т. д., пытаемся всему этому дать новую трактовку. А дальше мы будем ждать отклика от наших зрителей", - рассказала журналистам накануне открытия залов для широкой публики куратор Сурия Садекова.

По словам Патрика Уркада, в музее есть картины, которые были обделены вниманием зрителя из-за особенностей размещения работ в зале. Куратор отметил, что попытался вернуть заслуженное внимание старым мастерам. По его словам, работы будут легко читаться благодаря подчеркнутой простоте и ритмичности архитектуры экспозиции. Как отметили в музее, в целом это новаторская экспозиция, но ее цель - вернуть залам свет и пространство такими, как изначально их видели создатели музея Иван Цветаев и Роман Клейн.

Сейчас ГМИИ переживает масштабную трансформацию. В данный момент ведутся активные работы по реконструкции Пушкинского и созданию Музейного городка. В ближайшие годы будут открыты Депозитарно-реставрационный и Выставочный центры, Галерея старых мастеров и Дом текста. Территория ГМИИ им. А. С. Пушкина увеличится к 2027 году более чем в два раза - до 105 тыс. кв. м.