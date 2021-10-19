В Москве открывается выставка номинантов премии к 90-летию художника Анатолия Зверева

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Выставка номинантов премии, посвященной 90-летию художника-авангардиста Анатолия Зверева, открывается во вторник в Центре современного искусства "Винзавод". На конкурс было подано более 2 тыс. заявок из России и зарубежья, эксперты отобрали 50 из них.

"Это очень демократичная премия, поскольку художники могли сами отправить заявки - поступило две тысячи заявок и экспертный совет выбрал 50 номинантов. Здесь посетители могут увидеть отражение мира, в котором мы живем, и получить интеллектуальное удовольствие. В работах есть очень много отсылок к истории современного искусства. Но это проекты, не связанные с биографией Зверева и с его творчеством. Он здесь как представитель андеграунда, подполья, свободы, когда это было запрещено - в этом Зверев тут главный маяк", - рассказал ТАСС накануне открытия выставки куратор Антонио Джеуза.

Анатолий Зверев (1931-1986) - художник-нонконформист, представитель второй волны русского авангарда, которого Пабло Пикассо называл "лучшим русским рисовальщиком". Его работы в том числе находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи и Музея современного искусства в Нью-Йорке. В этом году отмечается 90-летие со дня рождения художника, и Музей AZ (Музей Анатолия Зверева) приурочил к этой дате масштабный арт-марафон.

В начале 2021 года музей объявил конкурс арт-проектов на соискание премии Анатолия Зверева (Zverev Art Prize). "От соискателей ожидались проекты, в которых бы отразились творческая свобода, креативность, преодоление рамок стереотипов и банальностей", - пояснили в пресс-службе музея. На конкурс подали заявки из 169 городов России и 32 стран мира.

Художники не ограничивались тематическими или видовыми рамками, и в финал прошли разные проекты: как живописные серии и экспериментальные видео, так и масштабные инсталляции и монументальные объекты. "Эта выставка мыслилась не просто парадом выдающихся художников, она призвана показать характерный срез современного искусства, наиболее актуальные тренды и явления сегодняшней российской арт-сцены", - пояснили в музее.

Из представленных работ жюри выберет троих победителей, которые будут объявлены 3 ноября. Выставка номинантов будет работать до 21 ноября. Вместе с тем в Музее AZ до 7 ноября также продолжает работу выставка экспертов и членов жюри премии Анатолия Зверева "А судьи кто?".