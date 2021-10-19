Третьяковская галерея представит экспозицию к юбилею династии скульпторов Манизеров

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Расширенная экспозиция, посвященная юбилею представителей одной из крупнейших отечественных художественных династий - скульпторов Манизеров, открывается в Новой Третьяковке на Крымском Валу. В экспозиции представят восемь произведений авторства Матвея Манизера и Елены Янсон-Манизер.

"Когда проходишь по залу Третьяковской галереи <...>, еще раз убеждаешься в том, каким серьезным достижением была скульптура 30-40-х гг., какие интереснейшие пластические решения предлагали эти скульпторы и как многому у них сегодня стоит поучиться современным скульпторам, <...> потому что в их работах ты видишь невероятное владение материалом и то, что мы называем пластическими ценностями. Видишь интереснейшие разнообразнейшие подходы и начинаешь понимать, что наши представления о связях русского и немецкого искусства еще далеки от совершенства. Эта выставка продолжает наше сотрудничество с посольством Германии в Российской Федерации", - рассказала накануне открытия экспозиции директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Расширенная экспозиция произведений Матвея Манизера и Елены Янсон-Манизер приурочена к их двойному юбилею - 130-летию со дня рождения скульпторов. Манизеры являются представителями одной из крупнейших отечественных художественных династий, чья творческая деятельность насчитывает почти 150 лет, они вошли в историю русской скульптуры XX века как выдающиеся мастера пластики.

"На выставке можно будет увидеть различные жанры, в которых работали скульпторы. Это и монументальная скульптура, интерьерная скульптура, малая скульптура. Также вы увидите тему спорта, столь популярную в 20-30-е гг., несколько эскизов и фрагментов монументальных произведений. И здесь можно поговорить о московском метро, для которого работали и Елена, и Матвей", - рассказала заведующая отделом скульптуры Третьяковской галереи Ирина Седова.

Народный художник СССР, лауреат Государственных премий Матвей Манизер (1891-1966) является автором скульптурного оформления станций метро "Площадь Революции" и "Партизанская" в Москве, а также около ста памятников деятелям науки и искусства, вождям революции и военачальникам. Елена Янсон-Манизер (1890-1971), его супруга, была также создателем садово-парковых и монументально-декоративных композиций, спортивных призов, а также уникальной галереи балетных образов в скульптуре. Она является автором скульптурного оформления станций метро "Динамо" и "Добрынинская", Центральных парков культуры и отдыха - им. М. Горького в Москве и им. С. М. Кирова в Ленинграде.

В экспозиции представлено восемь произведений из собрания Третьяковской галереи - пять из них принадлежат авторству Матвея Манизера, три - Елены Янсон-Манизер. Проект осуществлен совместно с Международным союзом немецкой культуры при поддержке посольства Германии в Москве. Выставка будет работать с 19 октября по 19 января 2022 года.