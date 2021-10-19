{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эрмитаж впервые представит в Чечне выставку оружия из своих коллекций

Выставка является частью комплекса событий, призванных на время воссоздать в республике дух Эрмитажа как исключительного культурного явления

ГРОЗНЫЙ, 19 октября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж впервые представит в Чечне выставку восточного и западноевропейского оружия из своих коллекций, а также проведет широкую культурную и образовательную программу. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства культуры республики.

"С 27 по 29 октября 2021 года в Чеченской республике впервые пройдут Дни Эрмитажа. В Грозном представят выставку шедевров восточного и западноевропейского оружия из своих коллекций, а также проведет широкую культурную и образовательную программу. Выставка является частью комплекса событий, призванных на время воссоздать в республике дух Эрмитажа как исключительного культурного явления", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, наряду с выставкой состоится трансляция цикла виртуальных рассказов лекторов Эрмитажа во все районы Чечни, дискуссия о роли волонтерства, представление эрмитажных программ виртуальной реальности.

"Для нас большое удовольствие быть на Кавказе, ведь культура Кавказа всегда была важной частью выставочной и научной деятельности Эрмитажа. Чечня здесь на первых местах: я сам работал в экспедициях Евгения Игнатьевича Крупнова в Сержень-Юрте. Красота чеченских пейзажей и чеченской археологии - это то, что определяет и наши критерии красоты. В Дни Эрмитажа мы с удовольствием покажем, как наш музей соединяет вместе культуры разных народов", - приводит пресс-служба слова генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Во время открытия Дней Эрмитажа чеченской стороне будет передана 3D-модель высокого разрешения мраморной скульптуры Императрицы Александры Федоровны из собраний Государственного Эрмитажа. Также планируется обсудить вопрос об обучении специалистов музеев региона новейшим методикам и исследованиям в области реставрации и 3D-технологий.

"Мы надеемся, что Дни Эрмитажа в Грозном станут основой успешного сотрудничества и ежегодной традицией совместных мероприятий и проектов Эрмитажа, а также других российских и мировых музеев в Чеченской Республике, дав возможность многочисленным жителям региона познакомиться с богатым культурным наследием и уникальными экспонатами ведущих музеев", - сказала министр культуры республики Айшат Кадырова. Вход на выставку и лекции будет свободный.

Теги
РоссияСеверный Кавказ
Космонавт Новицкий не считает съемки фильма на МКС началом кинокосмической гонки
По словам Олега Новицкого, экипаж просто выполнял свою работу
Космонавт Новицкий не считает съемки фильма на МКС началом кинокосмической гонки
Читать полностью