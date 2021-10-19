Эрмитаж впервые представит в Чечне выставку оружия из своих коллекций

ГРОЗНЫЙ, 19 октября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж впервые представит в Чечне выставку восточного и западноевропейского оружия из своих коллекций, а также проведет широкую культурную и образовательную программу. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства культуры республики.

"С 27 по 29 октября 2021 года в Чеченской республике впервые пройдут Дни Эрмитажа. В Грозном представят выставку шедевров восточного и западноевропейского оружия из своих коллекций, а также проведет широкую культурную и образовательную программу. Выставка является частью комплекса событий, призванных на время воссоздать в республике дух Эрмитажа как исключительного культурного явления", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, наряду с выставкой состоится трансляция цикла виртуальных рассказов лекторов Эрмитажа во все районы Чечни, дискуссия о роли волонтерства, представление эрмитажных программ виртуальной реальности.

"Для нас большое удовольствие быть на Кавказе, ведь культура Кавказа всегда была важной частью выставочной и научной деятельности Эрмитажа. Чечня здесь на первых местах: я сам работал в экспедициях Евгения Игнатьевича Крупнова в Сержень-Юрте. Красота чеченских пейзажей и чеченской археологии - это то, что определяет и наши критерии красоты. В Дни Эрмитажа мы с удовольствием покажем, как наш музей соединяет вместе культуры разных народов", - приводит пресс-служба слова генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Во время открытия Дней Эрмитажа чеченской стороне будет передана 3D-модель высокого разрешения мраморной скульптуры Императрицы Александры Федоровны из собраний Государственного Эрмитажа. Также планируется обсудить вопрос об обучении специалистов музеев региона новейшим методикам и исследованиям в области реставрации и 3D-технологий.

"Мы надеемся, что Дни Эрмитажа в Грозном станут основой успешного сотрудничества и ежегодной традицией совместных мероприятий и проектов Эрмитажа, а также других российских и мировых музеев в Чеченской Республике, дав возможность многочисленным жителям региона познакомиться с богатым культурным наследием и уникальными экспонатами ведущих музеев", - сказала министр культуры республики Айшат Кадырова. Вход на выставку и лекции будет свободный.