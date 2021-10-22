Ассамблея петровских музеев рассчитывает создать мультимедийный музей о Петре Великом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Ассамблея петровских музеев планирует реализовать проект по созданию мультимедийного музея "Россия - планета Петра Великого" к 350-летию со дня рождения первого российского императора, которое будет отмечаться в 2022 году. Об этом на пресс-конференции в ТАСС в пятницу сообщила глава ассамблеи, генеральный директор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая.

"Ассамблея, мы надеемся, даст нам очень широкие возможности. Она даст возможность консолидации усилий по всей стране. И мы ищем разные варианты проектов. <…> Конечно, вся эта программа сегодня пойдет в интерактиве, она должна охватить страну, и мы надеемся, что она выльется в создание мультимедийного музея "Россия - планета Петра Великого", - рассказала глава ассамблеи. В ассоциацию входят 105 музеев из 31 региона России.

Как отметила Кальницкая, в музее-заповеднике "Петергоф" надеются, что "на "Большом каскаде" в 2022 году пройдет мультимедийный спектакль, посвященный Петру. Его концепцию уже разработали, добавила она.

"Детские проекты задуманы, детская книга очень хорошая - в работе. Замечательный наш ленинградский-петербургский художник Михаил Пучков рисует совершенно потрясающие иллюстрации к этой книжке. <…> Думаю, что детям понравится и взрослым тоже", - рассказала Кальницкая. Кроме того, готовится к выпуску серия подкастов, которые будут посвящены тематике, связанной с Петром I. Предполагается, в частности, что один из них будет записан при участии дизайнера Стаса Лопаткина, который поделится своими размышлениями об одежде петровских времен.

Ассамблея петровских музеев создается при поддержке Министерства культуры России. В нее вошли крупные федеральные и региональные учреждения, а также краеведческие музеи, занимающиеся популяризацией наследия императора Петра Великого. Как ранее отмечала заместитель министра культуры Алла Манилова, одной из первых задач объединения будет подготовка мероприятий, приуроченных к 350-летию со дня рождения Петра I.