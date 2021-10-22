ГМИИ планирует организовать выставку о немецком городе Гота совместно с замком Фриденштайн

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (ГМИИ) планирует организовать выставку о немецком городе Гота совместно с музеем замка Фриденштайн в Германии. Об этом сообщила в пятницу ТАСС во время рабочей поездки в Екатеринбург директор музея Марина Лошак.

Ранее музей и Фонд замка Фриденштайн в Готе (Германия) решили вести совместную работу по оцифровке предметов искусства, перемещенных из собрания фонда в ГМИИ в 1946 году.

"Сейчас у нас планы - продолжать сотрудничество [с Фондом замка Фриденштайн в Готе]. Мы хотели привезти и показать очень редкую народную гравюру XVI века, <…> и в обмен тоже дать им материал, который они выберут. <…> Я очень хотела бы, чтобы мы могли показать <...> выставку, посвященную Готе как месту, потому что в самом музее замка - хотя во время войны оттуда практически все исчезло - <…> осталось довольно много вещей самого разного свойства: и книги, и старые карты, и какие-то артефакты - довольно богатый исторический материал. <…> Я думаю, в 2025 [году], наверное [откроем выставку] - это просто требует большой работы", - поделилась Лошак.

Собеседница агентства отметила, что выставка будет представлена в открытой к тому времени Галерее старых мастеров музея.

После Великой Отечественной войны из Фонда замка Фриденштайн 45 произведений старых западноевропейских мастеров были перемещены в ГМИИ им. А. С. Пушкина. Работы были впервые представлены публике в 1995 году, в 2000-х годах работы из Готы дополнили постоянную экспозицию Пушкинского музея. В 2016 году ГМИИ и Фонд замка Фриденштайн организовали в Москве выставку "Кранахи. Между Ренессансом и маньеризмом", а в 2017 году - "Шедевры французского искусства из Пушкинского музея в Готе".

Сейчас ГМИИ переживает масштабную трансформацию. В данный момент ведутся активные работы по реконструкции Пушкинского и созданию Музейного городка. В ближайшие годы будут открыты Депозитарно-реставрационный и Выставочный центры, Галерея старых мастеров и Дом текста. Территория ГМИИ им. А. С. Пушкина увеличится к 2027 году более чем в два раза - до 105 тыс. кв. м.