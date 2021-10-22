Вручение спецпремии "Золотой маски" состоится до конца года

НОВОСИБИРСК, 22 октября. /ТАСС/. Вручение специальной премии "Золотой маски" за вклад в театральное искусство состоится до конца года в театрах Москвы либо в региональных отделения Союза театральных деятелей (СТД). Об этом в пятницу в пресс-центре ТАСС сообщила генеральный директор фестиваля Мария Ревякина.

21 октября в пресс-службе СТД России ТАСС сообщили, что съезд союза пройдет в сокращенном формате, без участия СМИ и в режиме covid-free. Кроме этого, переносится церемония вручения специальной премии "Золотой маски".

"У нас вся основная церемония и все "Золотые маски" вручаются в апреле - это конкурсная программа, но есть приз "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства", он должен был быть вручен лауреатам, которые давно уже работают в театре, и 24 октября, в это воскресенье, должно было состояться вручение, но в связи с такой вспышкой пандемии и увеличением заболеваемости в Москве было вынесено решение о том, что мы перенесем и будем вручать <…> до конца года в театрах Москвы либо в тех регионах, куда мы передадим "маски" для вручения в местных отделениях Союза театральных деятелей. До конца года все вручим", - сказала Ревякина.

Секретариат СТД России определил лауреатов этой специальной премии и объявил их еще в декабре 2020 года, однако из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, вручение наград не проводилось. Лауреатами стали народные артисты РСФСР Алексей Бородин, Андрей Мягков, Ольга Яковлева и народный артист РФ Кама Гинкас. Премия также присуждена солисту балета, народному артисту СССР Михаилу Лавровскому, театральному критику, заслуженному деятелю искусств РФ Видмантасу Силюнасу, режиссеру, народной артистке РФ Генриетте Яновской, народной артистке РФ Фаине Костиной, народной артистке РСФСР Ирине Соколовой, солистке оперы Мариинского театра, народной артистке СССР Людмиле Филатовой.

Кроме того, премии удостоились режиссер, народный артист РФ Ефим Звеняцкий, актриса Национального драматического театра имени В. П. Кучияка (Республики Алтай), заслуженная артистка РФ Анна Балина, режиссер, народный артист РФ Рафкат Исрафилов, народный артист РФ и Республики Татарстан Александр Славутский, артист-вокалист Хабаровского краевого музыкального театра народный артист РСФСР Игорь Желтоухов. Зарубежным лауреатом в специальной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" стал сценограф, главный художник Латвийской национальной оперы Андрис Фрейбергс.

"Золотая маска" учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов, который проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, правительства Москвы. Учредитель премии - Союз театральных деятелей РФ.