Фестиваль короткометражных фильмов в Москве завершится досрочно из-за новых ограничений

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Офлайн-показы Международного фестиваля короткометражных фильмов shnit Worldwide Shortfilmfestival завершатся досрочно из-за новых ограничений в работе кинотеатров в период нерабочих дней. Об этом ТАСС сообщили организаторы смотра.

Фестиваль короткометражных фильмов shnit Worldwide Shortfilmfestival начался в Москве 21 октября. Планировалось, что показы на столичных площадках продлятся до 31 октября, но власти Москвы из-за ситуации с коронавирусом объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Работа кинотеатров в этот период будет приостановлена. "Офлайн-показы фестиваля shnit сократят - согласно ограничениям, они пройдут до 27 октября включительно", - сказали организаторы.

Сеансы проходят в музее "Гараж", кинотеатрах "Москино", "Иллюзионе", Мультимедиа Арт Музее и новом пространстве ДК "Рассвет". Зрителям представят блок национального конкурса Made in Russia, две секции Международного конкурса - Worldwide Competition, фильмы которой также покажут еще в шести странах фестиваля, и программу для российских зрителей, поделенную на четыре цветовых блока. В ней публике представят картины о различных моделях маскулинности, угнетении женщин, кризисе в семье и других темах. Особым событием фестиваля стала программа экспериментального кино из разных стран, традиционно вне конкурса демонстрируются комедийные короткометражки.

Международный фестиваль короткого метра shnit впервые состоялся в 2003 году в швейцарском городе Берн. Сейчас он проходит в семи странах, в России - с 2014 года. Количество зрителей фестиваля достигает 40 тыс. Победителей международного конкурса награждают в Нью-Йорке.