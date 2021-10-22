На Урале прошла мировая премьера перформанса немецкого режиссера Себастьяна Баумгартена

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Мировая премьера перформативной программы ATTITUDES прошла в Екатеринбургском цирке в рамках VI Уральской индустриальной биеннале - известный немецкий режиссер, театральный продюсер и постановщик Себастьян Баумгартен презентовал свой новый перформанс. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе биеннале.

Основной проект Уральской индустриальной биеннале реализуется при поддержке Года Германии в России 2020-2021 и Гёте-Института. Баумгартен работает для театров Цюриха, Гамбурга, Штутгарта, Дрездена.

"Премьера программы ATTITUDES состоялась, зрителю представили перформанс, который отражает будущее с 2025 года по 2425 год. Он стал финальной премьерой перформативной программы в цирке в рамках основного проекта биеннале. Повторы состоятся в субботу в 20:00 и в воскресенье в 15:00 и 20:00, также на арене цирка пройдут еще четыре перформанса, которые зритель уже видел. 24 октября - последний день биеннале в цирке. Другие семь площадок в Екатеринбурге продолжат работу до 5 декабря", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе, Себастьян Баумгартен поделился, что в работе отразил необходимость объединения человека и природы в противовес конфронтации, постановку вопроса о нашем будущем: какое нас ждет - утопическое или дистопическое, в гармонии с животным миром или нет? "Художников волнует, есть ли возможность развить осознанность и представить родство за пределами исключительно человеческих категорий, найти новых единомышленников, чтобы вместе создать новые связи", - добавила собеседница агентства.

Баумгартен также отметил, что цирк для раскрытия темы оказался подходящим местом.

О биеннале

Публичная программа биеннале стартовала 16 сентября, а основная программа для широкой публики началась со 2 октября в Екатеринбурге и других городах Урала. Биеннале современного искусства соберет на Урале более 50 художников и коллективов из 23 стран, в том числе Франции, Бразилии, Германии, Турции, Румынии, Швеции, Израиля, Португалии.

Уральская индустриальная биеннале - крупнейший международный проект в сфере современного искусства на территории РФ, который начал реализовываться в 2010 году по инициативе Уральского филиала Государственного центра современного искусства и проходит каждые два года. В этом году темой биеннале стало "Время обнимать и уклоняться от объятий", предметом осмысления - нормы межличностной коммуникации, переживающие особенно стремительную трансформацию в новых глобальных условиях. Художникам предложили поразмышлять в том числе над ситуацией с пандемией коронавируса, отразить ее в своих работах.