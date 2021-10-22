Свыше сотни заявок подано на участие в сценарно-режиссерской лаборатории "Ленфильм-дебют"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Свыше сотни заявок в настоящий момент подано в рамках всероссийского отбора на участие в сценарно-режиссерской лаборатории "Ленфильм-дебют", сообщила в пятницу пресс-служба Минкультуры со ссылкой на руководителя лаборатории Наталью Дрозд.

"Приемная кампания в самом разгаре. Уже подано свыше 100 заявок, и мы видим огромный интерес к проекту. Команда кураторов с нетерпением ждет начала обучения. Надеемся, что благодаря лаборатории мы сможет открыть имена новых молодых сценаристов и режиссеров", - приводятся в сообщении слова Дрозд.

Отмечается, что прием сценариев полнометражных игровых фильмов начался 15 сентября, он продлится до 15 ноября. Отбор будет проходить в несколько этапов, имена десяти проектов-финалистов, которых примут к участию в лаборатории, объявят 1 февраля. Сама лаборатория с конкурсантами, которые пройдут отбор и получат возможность под руководством ведущих представителей отечественной киноиндустрии доработать свои дебютные проекты до готовых к производству сценариев, будет запущена весной 2022 года.

"Для нас важно, чтобы идеи начинающих авторов по итогу превращались в сильные проекты. Уверена, что взаимодействие с опытной командой кураторов, которая собралась на площадке "Ленфильма", решит эту задачу. И, конечно же, нам бы хотелось, чтобы свои проекты подавали ребята из как можно большего количества регионов", - отметила министр культуры РФ Ольга Любимова

Кроме того, директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко добавила, что действительно качественные проекты смогут принять участие в питчинге министерства и получить финансирование на производство.