Новая песня Адель возглавила британский хит-парад

ЛОНДОН, 22 октября. /ТАСС/. Песня Easy on Me певицы Адель возглавила британский чарт синглов, сумев стать самой часто прослушиваемой дебютной композицией за почти пять лет и параллельно установив рекорд по числу прослушиваний через стриминговые сервисы. Об этом сообщила в пятницу компания Official Charts Company, которая отвечает за составление и публикацию музыкальных хит-парадов Соединенного Королевства.

В официальном чарте синглов первая за шесть лет композиция Адель была приобретена всего за одну неделю 217,3 тыс. раз. Это рекордный показатель с января 2017 года, когда песню Эда Ширана Shape Of You купили 226,8 тыс. раз.

Под понятие "приобретение", согласно методике подсчета, принятой Official Charts Company, подпадает покупка произведения на физическом носителе, его платное скачивание или прослушивание посредством стриминговых сервисов. При этом каждые сто прослушиваний песни учитываются как одно ее приобретение, а каждая тысяча прослушиваний зачитывается как приобретение альбома.

Третий раз во главе чартов

Выпущенная 15 октября композиция также сумела установить рекорд Official Charts Company по числу прослушиваний через стриминговые сервисы. За семь дней Easy on Me, что можно перевести как "Не будь строг со мной", в Великобритании прослушали 24 млн раз. Это побило рекорд композиции 7 Rings американки Ариане Гранде с 16,9 млн прослушиваний в 2019 году. Параллельно клип на песню Адель собрал в YouTube более 100 млн просмотров.

Easy on Me сумела сместить с первой строчки чарта синглов композицию британского исполнителя и композитора Элтона Джона Cold Heart (Pnau Remix), записанную им совместно с британской певицей косовского происхождения Дуа Липой. На третьем месте идет песня Эда Ширана Shivers, которая до этого держалась на вершине почти месяц.

Адель же удалось в третий раз добиться такого результата. Ранее лидерами чартов становились ее композиции Somebody Like You в 2011 году и Hello в 2015 году.

На волне интереса к новой песне Адель британцы стали активнее слушать ее предыдущие альбомы. Так, пластинка "25" 2015 года прибавила шесть позиций и идет на третьей строчке самых популярных альбомов недели, а диск "21" 2011 года поднялся сразу на четырнадцать позиций и идет на шестой строчке. Не забывают поклонники творчества Адель и ее дебютный альбом "19" 2008 года. Он взлетел за неделю на 54 позиций и находится на 15-м месте.

Возглавил же чарт самых успешных альбомов Соединенного Королевства Music Of The Spheres группы Coldplay. Он стал самым быстро продаваемым диском этого года.

О певице

33-летняя Адель входит в число наиболее успешных современных поп-исполнителей. 15 раз она была отмечена престижной музыкальной премией Grammy. В 2013 году за песню к фильму про приключения Джеймса Бонда "007: Координаты "Скайфолл" (Skyfall) британская певица была удостоена премий "Оскар" и "Золотой глобус". Прошлый видеоклип певицы (на песню Hello) за пять лет собрал 2,8 млрд просмотров на платформе YouTube.

Выпуск нового альбома певицы под названием "30", в который войдет композиция Easy on Me, запланирован на 19 ноября.