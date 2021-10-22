Актер Юра Борисов пока не заинтересовался предложениями о съемках у зарубежных режиссеров

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Актер Юра Борисов получает большое количество предложений от иностранных режиссеров, но ни одно из них пока его не заинтересовало. Об этом он сообщил ТАСС в пятницу на премьере фильма "Купе №6" с ним в одной из главных ролей.

Артист снялся в двух картинах, представленных на Каннском кинофестивале в 2021 году - финском "Купе номер шесть" (Hytti nro 6) Юхо Куосманена и российской драме "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова. Фильмы с его участием также показали на Венецианском кинофестивале и на российском "Кинотавре".

"Предложений [от зарубежных режиссеров] масса, того, что понравилось бы пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос о дальнейшем сотрудничестве с иностранными авторами.

Российская премьера фильма "Купе №6" финского режиссера Юхо Куосманена состоялась в пятницу в московском кинотеатре "Художественный". Картина, снятая при поддержке Минкультуры РФ, была удостоена Гран-при Каннского кинофестиваля.

Фильм рассказывает о путешествии в конце 90-х годов двух молодых людей из Москвы в Мурманск. Главные роли в фильме исполнили Сейди Хаарла, Юра Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг. Продюсерами с российской стороны выступили Наталия Дрозд и Сергей Сельянов. В создании приняли участие также Финляндия, Эстония и Германия.

"Мы все существовали душа в душу. Все общались вроде как на английском, а местами на каком-то птичьем языке", - отметил Борисов об участии в проекте.