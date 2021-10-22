{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Актер Юра Борисов пока не заинтересовался предложениями о съемках у зарубежных режиссеров

В кинотеатре "Художественный" состоялась российская премьера фильма "Купе №6" финского режиссера Юхо Куосманена

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Актер Юра Борисов получает большое количество предложений от иностранных режиссеров, но ни одно из них пока его не заинтересовало. Об этом он сообщил ТАСС в пятницу на премьере фильма "Купе №6" с ним в одной из главных ролей.

Артист снялся в двух картинах, представленных на Каннском кинофестивале в 2021 году - финском "Купе номер шесть" (Hytti nro 6) Юхо Куосманена и российской драме "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова. Фильмы с его участием также показали на Венецианском кинофестивале и на российском "Кинотавре".

"Предложений [от зарубежных режиссеров] масса, того, что понравилось бы пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос о дальнейшем сотрудничестве с иностранными авторами.

Российская премьера фильма "Купе №6" финского режиссера Юхо Куосманена состоялась в пятницу в московском кинотеатре "Художественный". Картина, снятая при поддержке Минкультуры РФ, была удостоена Гран-при Каннского кинофестиваля.

Фильм рассказывает о путешествии в конце 90-х годов двух молодых людей из Москвы в Мурманск. Главные роли в фильме исполнили Сейди Хаарла, Юра Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг. Продюсерами с российской стороны выступили Наталия Дрозд и Сергей Сельянов. В создании приняли участие также Финляндия, Эстония и Германия.

"Мы все существовали душа в душу. Все общались вроде как на английском, а местами на каком-то птичьем языке", - отметил Борисов об участии в проекте.

Теги
Россия
Более 200 работ представили на выставке "Осенний вернисаж" к 800-летию Нижнего Новгорода
Отличительной чертой выставки является наличие специальной комиссии, которая оценивает работы авторов, после чего решает будут ли они выставляться на "Осеннем вернисаже"
Более 200 работ представили на выставке "Осенний вернисаж" к 800-летию Нижнего Новгорода
Читать полностью