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МХАТ им. Горького покажет сказку "Пиноккио" с отрывками шедевров итальянской оперы

Действие спектакля разворачивается в огромной декорации в виде старинной шарманки

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. МХАТ им. М. Горького в субботу представит премьеру детского спектакля "Пиноккио", рассказывающего о любви к родителям, дружбе и о том, как обманщики могут манипулировать детьми. В постановке звучат отрывки из опер Россини, Пуччини, Верди и Доницетти, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Это не просто детская сказка про плутовского героя, это еще и сказка про поиск театральной правды, счастья, которые человек, не находя в жизни, может найти на сцене и внутри творческого коллектива. Нам пришла мысль связать эту историю с итальянской оперой. При этом амплуа кукол сохраняются с позитивным свойством: в драмтеатре ведь быть куклой - негативная оценка, однако в музыкальном детском театре куклы превращаются в архетипы, и это сразу "подключает" ребенка", - привели в пресс-службе слова художественного руководителя театра Эдуарда Боякова.

"Детей нужно вовлекать в театр через красоту и через сюжеты, потому что маленький человек переживает не меньше кризисов, чем взрослый", - отмечает худрук.

Действие спектакля разворачивается в огромной декорации в виде старинной шарманки. Она превращается то в коморку папы Карло, то в повозку Карабаса-Барабаса, то в таинственный лес, становится подводным царством и в конце - театром. Сказка получила уникальное визуальное решение благодаря видеотехнологиям, актеры будут играть в том числе между несколькими проекционными сетками. Зрители услышат отрывки шедевров итальянской оперы в исполнении тенора, солиста Большого театра Валерия Макарова и живого оркестра. В спектакле задействованы и знаменитые мхатовские шумовые машины: ребята узнают, как в старинном театре создают скрип снега, шум ветра и дождя.

Режиссер Арина Мороз переплела любимую всеми сказку "Буратино" с историей Карло Коллоди "Пиноккио" и получился новый детский спектакль, в котором речь пойдет о сочувствии, дружбе. "Спектакли, на которые водила меня мама, книги, которые были в нашем доме, музыка, которую слушали, - вот то, что повлияло на меня больше всего. Поэтому я с огромной ответственностью и вдохновением отношусь к постановке детских спектаклей. "Пиноккио" - это история о том, что волнует каждого из нас - и маленького, и большого - история о взрослении, об отношениях с родителями и друзьями, о наших мечтах. Спектакль "Пиноккио" - это мой диалог с ребенком. Заряд любви, веры в себя и творческой энергии - вот, что я хочу оставить в его уме, а главное - в сердце", - привели в пресс-службе слова режиссера Арины Мороз.

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