Более 200 работ представили на выставке "Осенний вернисаж" к 800-летию Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 октября. /ТАСС/. Выставка "Осенний вернисаж" открылась в пятницу в корпусе Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ) на территории Нижегородского кремля. На ней представлены более 200 работ художников из девяти городов региона, среди картин - масштабное полотно Ксении и Александра Авериных, посвященное основателю города, князю Георгию Всеволодовичу, сообщила ТАСС заведующая отделом отечественного искусства Ирина Маршева.

"У нас здесь в экспозиции представлено 218 работ 151 автора из девяти городов Нижегородской области. Надо отдать должное этим художникам, которые работали, которые переживали тему 800-летия, которые проживали историю города", - рассказала Маршева.

Собеседница добавила, что отличительной чертой выставки является наличие специальной комиссии, которая оценивает работы авторов, после чего решает будут ли они выставляться на "Осеннем вернисаже". По словам Маршевой, в этом году принять участие в проекте хотели более 500 художников.

"В чем суть проекта? Он открывается выставкомом. Что такое выставком? Это жуткая проверка, сравнение, соревнование. я знаю многих художников, которые отказываются от участия в этом. Но если не будет больших групповых художественных выставок, если не будет возможности сравнивать и конкурировать друг с другом, то не будет художественной жизни города", - отметила Маршева.

По ее словам, выставки и проекты, которые реализует нижегородское отделение Союза художников, в первую очередь, выстраиваются на основе понимания профессионального изобразительного искусства. "Которое опирается на определенную художественную школу, на изучение определенных закономерностей живописи, рисунка и композиции. Отбор на эту выставку происходит исходя их тех же критериев. Я, как организатор этой выставки, всегда очень жду каких-то формальных поисков, каких-то новаторских решений", - рассказала собеседница.

Ирина Маршева также заметила, что всегда настаивает на том, чтобы "Осенний вернисаж" был тематическим. "Если он не имеет какой-то сюжетной направленности, то получается немного аморфным, но в этом году в связи с 800-летием Нижнего Новгорода удалось задать эту сюжетную и содержательную тональность", - сказала заведующая отделом отечественного искусства.

Горячая эмаль и основатель города

Одной из ключевых работ выставки, по словам собеседницы ТАСС, стало полотно "Весной 1221. Здесь будет город" художников Ксении и Александра Авериных, посвященное основателю города князю Георгию Всеволодовичу. "Спасибо большое Ксении и Александру Авериным за эту монументальную историческую работу и за этот исторический подарок. <…> Различия [с другими подобными картинами] очевидны, здесь какой-то другой темперамент, какая-то другая энергия, другой живописно-пластический язык, основанный на сильных профессиональных качествах", - рассказала Маршева.

Она также обратила внимание на работу Ильи Борисова, выполненную в технике горячая эмаль. В небольшой рамке автор изобразил в том числе Нижегородский кремль, располагающийся на высоком берегу Волги и оленя, который располагается на гербе Нижнего Новгорода. "Это чрезвычайно трудоемкая техника", - отметила собеседника.

Также на выставке представлены работы Александры Марковой-Ярошик из Сарова, которые по стилю напоминают картины известного французского художника Анри Матисса. "Однажды она принесла на вернисаж восемь работ, члены комиссии схватились за головы и взяли все восемь. Она находит в этой матиссовской манере такие попадания, которые абсолютно не выбиваются", - рассказала Маршева.

О проекте

Как отметил директор музея Роман Жукарин, в этом году по срокам выставку пришлось перенести, однако специалисты все же смогли организовать ее осенью. "Я надеюсь, что сам проект, выставочные пространства, вы по достоинству оцените. Пусть этот проект, который сегодня открывается в нашем музее, именно в этих выставочных пространствах будет не последним. Наш диалог с уважаемым Союзом художников, с другими объединениями и организациями, будет продолжаться и мы вместе будем решать, где удобнее проводить подобные проекты", - сказал Жукарин.

По информации организаторов "Осенний вернисаж" - продолжительный (проводится на протяжении 30 лет - прим. ТАСС), ресурсный и уникальный для страны проект. Нижний Новгород является единственным городом в России, где ежегодно профессиональное художественное сообщество в лице выставочной комиссии нижегородского отделения Союза художников России отбирает лучшие творческие работы современных авторов: живопись, графику, народное, храмовое и декоративно-прикладное искусство, скульптуру. Традиционно в экспозиции наиболее широко представлены станковая живопись и графика.