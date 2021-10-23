Путин направил приветствие участникам съезда Союза театральных деятелей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям VIII (XXII) съезда Союза театральных деятелей России и выразил глубокое признание СТД за вклад в сохранение и развитие великих традиций отечественного драматического искусства. Телеграмма опубликована на сайте Кремля в субботу.

В приветствии отмечается, что СТД является одной из старейших общественных организаций страны, которая объединяет представителей разных театральных профессий практически во всех российских регионах.

"Важно, что каждые пять лет вы встречаетесь в Москве, чтобы "сверить часы", обсудить актуальные, волнующие ваше творческое сообщество проблемы, наметить ориентиры на будущее", - говорится в телеграмме.

Президент указал, что время с момента проведения последнего съезда, начиная с 2019 года, который был объявлен в России Годом театра, оказалось для СТД плодотворным. Оно запомнились громкими премьерами, состоявшимися на многих сценических площадках - от Владивостока до Калининграда, и яркими событиями. Большое число театральных коллективов получило поддержку.

Путин выразил уверенность, что впереди у участников съезда есть новые цели и новые интересные проекты.

"Рассчитываю, что съезд пройдет в созидательном, конструктивном ключе, в дружеской и неформальной обстановке",- добавил президент.