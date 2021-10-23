В Чистополе в рамках реставрации исторического центра появится музей книги "Доктор Живаго"

ТАСС, 23 октября. Музей книги "Доктор Живаго" будет открыт в Чистополе в доме земского врача, которого называют прототипом героя романа Бориса Пастернака. Об этом ТАСС сообщил глава Чистопольского района Татарстана Дмитрий Иванов.

"Будет отдельный новый музей книги "Доктор Живаго". Эта тема очень интересная, она пользуется спросом большим и у зарубежных гостей. Дело в том, что Пастернак начинал писать роман "Доктор Живаго" как раз в Чистополе. Прототипом этого доктора был доктор Авдеев. Чистопольский земский доктор. Они с ним дружили", - сказал Иванов.

По его словам, музей будет открыт в бывшем доме доктора Авдеева. "Сейчас этот дом расселен, законсервирован, ждем проект и приступим к работам", - сказал глава муниципалитета.

Музей будет создан в рамках масштабного восстановления исторического центра Чистополя. Проектные работы, по словам Иванова, стартовали в январе. "22 месяца по контракту идет проектирование, но, думаю, закончат раньше. Проектирование закончится, будут готовы проекты, будет объявлен конкурс на реконструкцию. И мы должны будем до конца 2024 года провести реконструкцию исторических зданий", - сказал Иванов. Всего планируется реконструировать порядка 25 объектов.

В 2018 году новый банк развития (НБР) стран БРИКС одобрил проект комплексного развития территории и инфраструктуры Чистополя. В 2019 году Чистополь вошел в программу восстановления малых исторических городов России, получив заем в $41 млн. В рамках данного проекта в Чистополе запланировано проведение масштабных ремонтно-реставрационных работ, создание новых музеев, реконструкция пассажирской пристани и др.

Новый банк развития - международная финансовая организация, основанная в 2014 году странами БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР). Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.