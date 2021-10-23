Джазмен Давид Голощекин стал почетным профессором Санкт-Петербургской консерватории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Джазовый музыкант-мультиинструменталист, народный артист России Давид Голощекин в торжественной обстановке принял 23 октября атрибуты почетного профессора Санкт-Петербургской консерватории. Церемония прошла на сцене Большого зала филармонии на открытии XXI фестиваля "Международная неделя консерваторий".

"Я джазовый музыкант, посвятивший этому искусству 60 лет. И большую часть своей жизни я боролся за джазовые права в нелегкие времена, когда джаз был гоним и не признавался как искусство. Я очень благодарен ученому совету консерватории за оказанную мне честь. И дело не в том, что я получил еще одно звание, а в том, что я надеюсь принести пользу консерватории своим умением, своим знанием и, возможно, этот предмет - джазовое искусство появится в расписании у студентов", - сказал Голощекин по случаю присвоения ему звания почетного профессора старейшего музыкального вуза России.

Голощекин играет на таких инструментах, как скрипка, фортепиано, флюгельгорн, саксофон, вибрафон, контрабас, ударные. В 1989 году он основал в Ленинграде первую в стране Государственную филармонию джаза, открытую для разных направлений этой музыки, а 1994 году - петербургский джазовый фестиваль "Свинг белой ночи". Он - лидер московско-петербургского джазового ансамбля "Четверо", профессор Российского государственного педагогического университета имени Александра Герцена.

Как сообщил ректор Санкт-Петербургской консерватории Алексей Васильев, в планах вуза - открытие нового направления подготовки профессионалов по специальности джазовое искусство. И на нынешнем фестивале этот жанр представлен в программе яркими музыкантами. Так, уже на открытии состоится выступление ансамбля Давида Голощекина.

А 29 октября на сцене Филармонии джазовой музыки в рамках консерваторского фестиваля состоится концерт Jazz-Classic-XXI молодого польского скрипача Адама Балдыха и струнного квартета Equilibrium, уже утвердивших себя на мировой джазовой сцене. Голощекин пообещал, что в концерт войдет его совместное выступление с польскими коллегами. "Хорошие джазовые музыканты, даже не зная друг друга, могут сыграть что-то вместе и у них это будет получаться", - пояснил джазмен.

Фестиваль продлится до 2 ноября на девяти концертных площадках города при участии профессоров и студентов 15 высших школ музыки из Австрии, Венгрии, Германии, Италии, Польши, России, США, Швейцарии.