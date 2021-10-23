Главный приз крупнейшего кинофестиваля Африки завоевал сомалийский фильм "Жена могильщика"

ПРЕТОРИЯ, 23 октября. /ТАСС/. Полнометражный игровой фильм "Жена могильщика" сомалийского режиссера Хадара Айдеруса Ахмеда завоевал в субботу главный приз 27-го Панафриканского фестиваля кино и телевидения (FESPACO) - золотую статуэтку Etalon de Yennenga ("Жеребец Йенненги"). Об этом сообщил новостной портал Burkina-24 с церемонии закрытия фестиваля, который прошел с 16 по 23 октября в столице Буркина-Фасо Уагадугу.

Картина "Жена могильщика" - история любви, где главной героине предстоит сложная хирургическая операция. Фильм был представлен в текущем году на Каннском фестивале и получил широкое признание. Это первая крупная кинематографическая работа 40-летнего сомалийского режиссера Хадара Айдеруса Ахмеда, который живет в Финляндии.

Фестиваль FESPACO был основан в 1969 году и быстро превратился в один из наиболее крупных и влиятельных кинофорумов Африки. На нем демонстрируются фильмы, созданные африканскими мастерами, а также картины об Африке. Фестиваль широко признан в кинематографическом мире и проводится один раз в два года.

В нынешнем году в его программах были показаны 282 фильма, отобранные из 1 200 предложенных лент. В главном конкурсе участвовали 17 полнометражных художественных картин африканских мастеров. Жюри этого конкурса возглавлял родившийся в Мавритании кинорежиссер Абдеррахман Сиссако.

Присуждены также премии за лучший короткометражный фильм, документальные ленты, телевизионный сериал, мультипликационный фильм и за фильм, представляющий одну из современных африканских кинематографических школ. Главный приз фестиваля - Etalon de Yennenga создан в честь принцессы Йенненги, которая считается прародительницей жителей Буркина-Фасо.