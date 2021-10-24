Туристско-фестивальный тур к юбилеям Рахманинова и Шаляпина пройдет в России до 2023 года

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Совместный туристско-фестивальный проект к 150-летию композитора Сергея Рахманинова, артиста Федора Шаляпина и оперной певицы Антонины Неждановой разработан сотрудниками музея-усадьбы "Ивановка" в Тамбовской области и литературно-музыкального музея "Дача Шаляпина" в Кисловодске. До 2023 года в рамках проекта пройдут концерты и выставки в 19 городах России, рассказал ТАСС директор музея-усадьбы "Ивановка" Александр Ермаков.

"Дело в том, что 2023 год очень необычный в нашей культуре: в этот год будет три огромных юбилея. В феврале будет юбилей Шаляпина, в апреле - Рахманинова, в июне - русской оперной Антонины Васильевны Неждановой. В честь этих трех юбилеев мы и придумали этот туристко-фестивальный проект. Совместно с литературно-музыкальным музеем "Дача Шаляпина" в Кисловодске мы запускаем наш новый проект "По России с Рахманиновым и Шаляпиным", в рамках которого до 2023 года мы проведем совместные концерты и выставки в 19 городах России, в которых когда-либо бывали и Рахманинов, и Шаляпин, например Тамбов, Ессентуки, Тверь, Старая Русса в Новгородской области", - сказал он.

Ермаков добавил, что Рахманинов и Шаляпин в жизни были большими друзьями. "Поэтому наши музеи, литературно-музыкальный музей "Дача Шаляпина" в Кисловодске и музей-усадьба С. В. Рахманинова "Ивановка", являясь членами Ассоциации музыкальных музеев, на протяжении многих лет поддерживают дружеские отношения, участвуя во многих совместных проектах", - пояснил он.