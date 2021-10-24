Город Санья на Хайнане успешно провел международную неделю культуры и творчества

ХАЙКОУ /Китай/, 24 октября. /ТАСС/. Город Санья на побережье острова Хайнань успешно провел международную неделю культуры и творчества, посвященную активизации гуманитарного взаимодействия самой южной провинции КНР с другими странами и регионами. Об этом сообщила газета China Daily.

По ее сведениям, масштабное мероприятие состоялось под девизом "Совместные усилия и сосуществование". В течение семи дней было организовано 28 тематических конференций, посвященных ключевым проблемам туризма, инноваций и дизайна. Кроме того, общественность получила возможность принять участие в 100 творческих акциях, нацеленных на обогащение культурного потенциала Хайнаня.

Как уточняет издание, в ходе проведения недели культуры и творчества в провинции было создано два научно-технических центра коммуникаций. Один из них, как отмечается, не имеет аналогов в Китае и связан с аэрокосмической сферой.

Санья - один из ключевых центров экономического развития Хайнаня, значительную часть доходов которого обеспечивает сфера услуг. Администрация острова планирует превратить город в ведущий финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры крупных китайских и зарубежных компаний. Этот крупный населенный пункт, также известный во всем мире как первоклассный курорт, преображается из года в год, привлекая внимание все большего количества инвесторов.