Умер актер фильма "Ва-банк" Кшиштоф Кершновский

ВАРШАВА, 24 октября. /ТАСС/. Известный польский актер театра и кино Кшиштоф Кершновский умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщило в воскресенье актерское объединение teatr tm.

Кершновский знаком российскому зрителю по фильмам "Ва-банк" (1981) и "Ва-банк II, или Ответный удар" (1984), где он исполнял роль Нуты - одного из братьев-авантюристов.

Актер также снимался в польских фильмах "Человек из мрамора" (1977), "Киллер" (1997), "Суперпродукция" (2002), служил в театрах в Варшаве и Быдгоще.

Работе в кино и театре он посвятил 45 лет. 26 ноября Кершновскому должен был исполниться 71 год.