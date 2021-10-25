Фестиваль современного искусства ARTLIFE FEST откроется 25 октября в Москве

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. IV Международный интерактивный фестиваль современного искусства ARTLIFE FEST пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве с 25 по 31 октября. Посетителям представят работы художников из 23 стран мира, а также организуют лекторий и мастер-классы, сообщает пресс-служба фестиваля.

"Тема фестиваля в этом году - "Путь новой реальности" - будет раскрыта через более чем 350 работ от современных художников и скульпторов из 23 стран мира. Посетителям также будут доступны мастер-классы по живописи и лекции звездных экспертов в сферах искусства, маркетинга, бизнеса и психологии", - говорится в сообщении.

Как рассказали организаторы, публике представят работы, выполненные в разных техниках, направлениях и стилях: от академизма и гиперреализма до цифровой иллюстрации, также будут использованы технологии дополненной реальности.

"Наша миссия - показать, что современное искусство может быть доступно и понятно каждому. ARTLIFE - мероприятие, которое опровергает стереотип о недоступном элитарном искусстве и превращает Москву в еще одну культурную столицу мира, открытую для диалога. Через выставку художников, работающих в самых разных жанрах и техниках, мы стремимся рассказать о различных направлениях и трендах современного искусства, развеять миф о том, что его невозможно понять, а также дать каждому гостю право на собственное мнение", - приводятся в сообщении пресс-службы слова основателя фестиваля Анастасии Андреевой.

Среди художников-хэдлайнеров мероприятия в этом году заявлены Марк Константин Индусил (Австралия), Аранцасу Мартинес и Сусана Мата (Испания), Мишель Корман, Этьен Кене и Габриэль Руль (Франция), Марк Теннант и Венделин Волгемут (США), а также Ло Чан Пэнг (Тайвань). Кроме того, в дни фестиваля для гостей будет работать бесплатный лекторий. Спикерами выступят главный редактор журнала Esquire Russia Сергей Минаев, российский писатель и публицист Александр Цыпкин, дизайнер Артемий Лебедев, вице-президент Российской академии художеств Василий Церетели и другие. Также все дни фестиваля на площадке будут проходить закрытые мастер-классы с российскими и зарубежными художниками.

Фестиваль будет работать в формате COVID-free, вход на мероприятие возможен только по QR-коду. Перед входом также будет работать выездная лаборатория, где можно сделать ПЦР-тест и уже через час получить результаты. Вход на фестиваль бесплатный. Получить электронный билет и познакомиться с подробной программой выступлений спикеров и проведения мастер-классов можно на официальном сайте мероприятия. Фестиваль проводится при поддержке правительства Москвы.