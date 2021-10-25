Театр Романа Виктюка проведет несколько мероприятий в память о своем основателе

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Мероприятия, объединенные общей темой "О Мастере. 85 лет со дня рождения", пройдут в театре Романа Виктюка с 25 по 28 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Для театра и его преданных зрителей эти дни станут особыми, наполненными светлыми воспоминаниями, любовью и благодарностью к своему мастеру. В память о нем и в утверждение главного манифеста Виктюка - "Театр побеждает смерть!", на сцене и в пространстве Дома света состоятся события, каждое из которых найдет светлый отклик в сердцах наших гостей и даст возможность стать немного ближе к той великой театральной загадке, той мощи таланта и любви, которой был и остается Роман Виктюк", - сообщили в пресс-службе.

Программа памятных мероприятий включает выставку "Квартира №87". Она откроется 25 октября. Экспозиция представляет из себя художественную инсталляцию в пространстве, повторяющем квартиру режиссера. Автор выставки - художник Алексей Трегубов - не ставил целью воссоздать реальные интерьеры квартиры, а скорее передать ее контуры, ощущения и атмосферу, царившую в доме, где жил и творил режиссер, где рождались его самые смелые замыслы.

В этот же день, 25 октября, состоится премьера-посвящение Виктюку "P.S. Скок в постель" по пьесе Марселя Митуа. Это спектакль, который в прошлом году начал создавать Виктюк, но не успел завершить. "P.S." станет постановкой о репетициях спектакля. Ее авторы постарались передать яркость репетиций с Виктюком, смех, сопровождавший работу над премьерой, рассказы режиссера об искусстве. Поставил спектакль Игорь Неведров.

Во вторник зрители увидят "Нежность" по роману Анри Барбюса, поставленный Виктюком для актрисы Сати Спиваковой и пианистки Басинии Шульман. "Драматический театр, соединится с классическим концертом, где актер и музыкант, художественное слово и музыка - равноправны", - говорят в пресс-службе. Восстановил постановку режиссер Сергей Захарин. 26 октября в нижнем фойе театра тележурналист Ирина Михайлова представит программу "Виктюк. Роман с телевидением" - фрагменты передач, записей спектаклей, интервью с Виктюком.

В среду, 27 октября, выпускники оперного курса мастерской Романа Виктюка факультета Музыкального театра ГИТИС (2008) представят постановку о своем учителе "Спектакль будет объявлен особо…", режиссер - Дмитрий Касимов. А 28 октября, в день рождения Виктюка, будет представлен его легендарный спектакль "Служанки" по пьесе Жана Жене. Виктюку 28 октября исполнилось бы 85 лет.

О режиссере

Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы: "Царскую охоту" в Театре им. Моссовета, "Муж и жена снимут комнату" и "Татуированную розу" - во МХАТе, "Утиную охоту" и "Уроки музыки" в Студенческом театре МГУ. В 1988 году на сцене театра "Сатирикон" поставил свой знаменитый спектакль - "Служанки", в котором все роли играли мужчины. А спустя три года спектаклем "М. Баттерфляй" открыл театр Романа Виктюка. Всего он поставил более 100 постановок, кроме того, Виктюк был кинорежиссером.

27 октября 2020 года режиссера госпитализировали с коронавирусом. Он скончался 17 ноября 2020 года. Как сообщила пресс-атташе театра, причиной смерти стала тромбоэмболия. Режиссер похоронен во Львове.