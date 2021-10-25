Музыкальный фестиваль Валерия Гергиева откроется в московском "Зарядье"

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Солисты оперы, хор и музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра, а также пианист Даниил Трифонов выступят в Москве под управлением Валерия Гергиева в рамках III Международного московского фестиваля "Зарядье". Его откроет в понедельник оперетта "Летучая мышь", сообщили ТАСС в пресс-службе петербургского театра.

"25 октября [начинается] III Международный московский фестиваль "Зарядье". Фестиваль откроет оперетта "Летучая мышь" Иоганна Штрауса (сына) в постановке Алексея Степанюка", - сказали в пресс-службе Мариинского театра.

26 октября перед публикой в столице выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, который является инициатором и художественным руководителем фестиваля. Солист - лауреат российских и международных музыкальных конкурсов, обладатель Grammy Даниил Трифонов (фортепиано). 27 октября на сцене "Зарядья" в полусценическом исполнении будет представлена опера "Трубадур" Джузеппе Верди в постановке Пьера Луиджи Пицци.

"С 28 до 31 октября запланированы также два выступления Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева, показы опер "Ночь перед Рождеством" и "Обручение в монастыре". Более подробная информация о проведении концертов и спектаклей в эти даты будет доступна на сайте zaryadyehall.com", - отметили в театре.

Первый музыкальный фестиваль "Зарядье" состоялся в октябре 2019 года, тогда на сцене Большого и Малого зала Московского концертного зала "Зарядье" выступили лауреаты Международного конкурса им. П. И. Чайковского, Страдивари-ансамбль и Симфонический оркестр Мариинского театра. Фестиваль пройдет при поддержке департамента культуры города Москва.