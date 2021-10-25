Алтайский театр кукол "Сказка" выступит в Бурятии с гастролями

УЛАН-УДЭ, 25 октября. /ТАСС/. Артисты Алтайского государственного театра кукол "Сказка" покажут три спектакля для юных зрителей в Бурятии по федеральной программе "Большие гастроли". Об этом сообщила журналистам в понедельник министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

"В рамках "Больших гастролей" Бурятский театр кукол "Ульгэр" на прошлой неделе выступил в Барнауле, а сейчас Алтайский театр кукол "Сказка" приехал к нам в гости и покажет свои спектакли в городе Улан-Удэ и в селе Мухоршибирь", - сообщила Дагаева.

По словам директора Алтайского театра кукол "Сказка" Надежды Васильевой, это будут три постановки для детей разного возраста. "Спектакль "Не ежик" - для самых маленьких, о том, что нужно любить себя таким, какой ты есть, "Денискины рассказы" - для детей начального школьного возраста и третий - это "Дневник ленинградской школьницы" - о Великой Отечественной войне, о блокадном Ленинграде", - сказала Васильева. Она отметила, что "Ульгэр" стал первым творческим коллективом, выступившим с гастролями на новой сцене театра кукол в Барнауле. В августе 2021 года новое здание театра кукол открылось после завершения строительства на месте старого аварийного на улице Пушкина.

Бурятские артисты представили в Алтайском крае три спектакля: "Ульгэр-шоу", "… И звали его Домино" и "Колыбельная для мамы". "Это были наши первые гастроли в Барнауле. Программа "Большие гастроли" дает возможность театрам обрести новых зрителей, новые знакомства с коллегами", - отметил директор Бурятского республиканского театра кукол "Ульгэр" Эрдэни Жалцанов.

Федеральная программа "Большие гастроли" - общероссийская программа, направленная на формирование общего культурного пространства России, которая действует уже четвертый год. Гастроли финансирует Министерство культуры РФ, театры со всей страны имеют возможность показать свои постановки в других городах.

Основанный в 1967 году Театр кукол "Ульгэр" - единственный в Бурятии театр для детей и юношества, четырежды лауреат премии России "Золотая маска". В репертуаре театра около 40 спектаклей, в том числе, поставленные по мотивам русских народных сказок, сказок народов мира и по пьесам бурятских драматургов.