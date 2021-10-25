{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: тема жизни людей в жестких условиях привлекает зарубежных экспертов фестивалей

По словам киноведа Вячеслава Шмырова, поэтому отмечается такой интерес к работам режиссеров из Южной Кореи

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Фильм режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки", который выбран в понедельник номинантом на премию "Оскар" от России, может заинтересовать оскаровский комитет темой жизни простых людей в довольно жестких обстоятельствах. Новый взгляд, который предлагают картины в номинации за лучший фильм на иностранном языке, может обогатить голливудское кино, заявил ТАСС киновед Вячеслав Шмыров.

На эту тему
Советские и российские номинанты на кинопремию "Оскар"
Советские и российские номинанты на кинопремию "Оскар"

"Жизнь простых людей, их незамысловатость, без какой-то умильности, в довольно жестких обстоятельствах - это то, что сейчас часто привлекает кинофестивали. И "Оскар" тоже. Потому что все-таки тот "Оскар" вручается за лучший иноязычный фильм. Здесь слово "инакость", мне кажется, является определяющим, потому что меньше всего Голливуд заинтересован в картинах, которые сняты в голливудской манере. А некая альтернативность, новые имена режиссеров могут обогатить голливудское кино", - отметил Шмыров.

Именно поэтому, по его словам, отмечается такой интерес к работам режиссеров из Южной Кореи. "Мы знаем, что в 2019 году фильм "Паразиты" получил "Оскара" как лучший иноязычный фильм. И в других номинациях тоже", - добавил эксперт.

Он напомнил, что совсем недавно на "Оскар" от Финляндии был выдвинут фильм "Купе номер шесть" совместного производства Финляндии, Эстонии, России и Германии. "Там четыре страны, но основную часть финский режиссер снимает в России. Поэтому, мне кажется, мы переживать можем за обе картины и явно не ошибемся", - сказал собеседник агентства.

В обеих картинах показана жизнь в глубинке. В фильме "Разжимая кулаки", по выражению эксперта, чувствуется "дальнее эхо Беслана", отношения в семье являются главными в этой картине. "Сама семья переехала из Беслана, подальше от того ужаса, который она пережила. По каким-то отголоскам можем понять, что там произошло в этой семье, потому что в этой семье нет матери, явно, что она погибла. Девочка травмированная, у нее есть потребность в операции, с которой, к сожалению, затягивает семья", - рассказал киновед, добавив, что возможно, этот сюжет тоже привлечет внимание оскаровского комитета.

Действие фильма "Разжимая кулаки" разворачивается в Северной Осетии, в центре сюжета оказывается семья человека по имени Заур, который строго воспитывает своих детей, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Картина удостоилась главной награды во второй по значимости программе "Особый взгляд" Каннского фестиваля.

Теги
Россия
Путин наградил Бутмана орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени
Артисту вручили награду за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Читать полностью