Эксперт: тема жизни людей в жестких условиях привлекает зарубежных экспертов фестивалей

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Фильм режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки", который выбран в понедельник номинантом на премию "Оскар" от России, может заинтересовать оскаровский комитет темой жизни простых людей в довольно жестких обстоятельствах. Новый взгляд, который предлагают картины в номинации за лучший фильм на иностранном языке, может обогатить голливудское кино, заявил ТАСС киновед Вячеслав Шмыров.

"Жизнь простых людей, их незамысловатость, без какой-то умильности, в довольно жестких обстоятельствах - это то, что сейчас часто привлекает кинофестивали. И "Оскар" тоже. Потому что все-таки тот "Оскар" вручается за лучший иноязычный фильм. Здесь слово "инакость", мне кажется, является определяющим, потому что меньше всего Голливуд заинтересован в картинах, которые сняты в голливудской манере. А некая альтернативность, новые имена режиссеров могут обогатить голливудское кино", - отметил Шмыров.

Именно поэтому, по его словам, отмечается такой интерес к работам режиссеров из Южной Кореи. "Мы знаем, что в 2019 году фильм "Паразиты" получил "Оскара" как лучший иноязычный фильм. И в других номинациях тоже", - добавил эксперт.

Он напомнил, что совсем недавно на "Оскар" от Финляндии был выдвинут фильм "Купе номер шесть" совместного производства Финляндии, Эстонии, России и Германии. "Там четыре страны, но основную часть финский режиссер снимает в России. Поэтому, мне кажется, мы переживать можем за обе картины и явно не ошибемся", - сказал собеседник агентства.

В обеих картинах показана жизнь в глубинке. В фильме "Разжимая кулаки", по выражению эксперта, чувствуется "дальнее эхо Беслана", отношения в семье являются главными в этой картине. "Сама семья переехала из Беслана, подальше от того ужаса, который она пережила. По каким-то отголоскам можем понять, что там произошло в этой семье, потому что в этой семье нет матери, явно, что она погибла. Девочка травмированная, у нее есть потребность в операции, с которой, к сожалению, затягивает семья", - рассказал киновед, добавив, что возможно, этот сюжет тоже привлечет внимание оскаровского комитета.

Действие фильма "Разжимая кулаки" разворачивается в Северной Осетии, в центре сюжета оказывается семья человека по имени Заур, который строго воспитывает своих детей, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Картина удостоилась главной награды во второй по значимости программе "Особый взгляд" Каннского фестиваля.