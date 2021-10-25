Классик анимации Гарри Бардин получил спецприз премии "Восток - Запад. Золотая арка"

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Спецприз за вклад в кинематограф Международной кинопремии "Восток - Запад. Золотая арка" вручили классику отечественной анимации Гарри Бардину, который в 2021 году отметил 80-летие.

Торжественная церемония награждения лауреатов премии за 2020 и 2021 годы прошла в понедельник в столичном кинотеатре "Художественный". Обладатель спецприза в номинации "За вклад в кинематограф" определяется попечительским советом и правлением премии.

"Для меня большая честь и радость вручить этот приз человеку, которого я бесконечно уважаю и творчеством которого восхищаюсь на протяжении многих лет. Это Гарри Бардин, вы все знаете его и его фильмы, он снял их немало: "Выкрутасы", "Гадкий утенок", "Чуча", "Адажио". <...> Фильмы эти очень разные, они даже сделаны из разных материалов: некоторые из пластилина - герои этих фильмов, некоторые из проволоки, некоторые из бумаги", - отметил арт-директор кинопремии Андрей Плахов. По его словам, "главное, что все они сделаны из того материала, которого в природе не существует и который вырабатывается только человеческим сердцем, - это, мне кажется, самое главное в творчестве Гарри Бардина".

"Я должен сказать, оценка коллегами твоего труда дорогого стоит. Спасибо, коллеги, спасибо, друзья, за высокую оценку моего труда. Я надеюсь, что я еще поработаю", - сказал Бардин, получая награду.

Гарри Бардин начал работать режиссером-мультипликатором на киностудии "Союзмультфильм" в 1975 году, где за 15 лет снял 15 фильмов, отмеченных призами разных фестивалей, в том числе пятью призами национальной кинопремии "Ника" и "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля. В своей работе он использует разнообразные материалы и техники мультипликации.

Премия учреждена Международной Конфедерацией союзов кинематографистов, которую возглавляет кинодраматург Рустам Ибрагимбеков, при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. В 2021 году церемония награждения проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Фонда развития и поддержки социально-культурных, благотворительных, научных и образовательных проектов "Р. А. Фонд" и "Москино".