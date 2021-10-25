Фильм "Безумное кино для взрослых" стал победителем премии "Восток - Запад. Золотая арка"

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Картина румынского режиссера Раду Жуде "Безумное кино для взрослых" названа победителем в категории игровых полнометражных фильмов Международной кинопремии "Восток - Запад. Золотая арка", передает корреспондент ТАСС.

Торжественная церемония награждения лауреатов премии за 2020 и 2021 годы прошла в понедельник в столичном кинотеатре "Художественный".

"Лучший полнометражный фильм", премия присуждается фильму под названием "Безумное кино для взрослых", режиссер Раду Жуде (Румыния). Фильм признан лучшим, с чем я поздравляю наших румынских коллег, талантливых кинематографистов, представителей нового поколения румынской режиссуры, румынской новой волны", - объявил арт-директор кинопремии Андрей Плахов.

Победителем в номинации "Лучший неигровой фильм" стала работа "Коллектив" режиссера Александра Нанау (Люксембург, Румыния). Кроме того, специальный приз за уникальный международный кинопроект с оригинальной сценарной идеей и талантливым художественным решением получил фильм Вадима Перельмана "Уроки фарси" (Россия, Беларусь, Германия).

Премия "Восток - Запад. Золотая арка" присуждается за достижения в области киноискусства лучшим авторам фильмов, созданных в странах Восточной Европы и Западной Азии. Формированием жюри, в состав которого вошли 23 киноведа и кинокритика из США, Великобритании, Германии, Италии и других стран, занимался почетный президент Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ), арт-директор кинопремии Андрей Плахов.

Премия учреждена Международной Конфедерацией союзов кинематографистов, которую возглавляет кинодраматург Рустам Ибрагимбеков, при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. В 2021 году церемония награждения проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Фонда развития и поддержки социально-культурных, благотворительных, научных и образовательных проектов "Р. А. Фонд" и "Москино".