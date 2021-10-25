Коллектив Белгородского государственного театра кукол приедет на гастроли в Дагестан

МАХАЧКАЛА, 25 октября. /ТАСС/. Коллектив Белгородского государственного театра кукол в рамках федеральной программы "Большие гастроли" приедет в Дагестан. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Министерства культуры Дагестана.

"В Дагестан в рамках федеральной программы "Большие гастроли" приедет коллектив Белгородского государственного театра кукол", - говорится в сообщении.

Отмечается, что творческая команда театра привезет для показа в Махачкалу спектакли "Слон", "Терешечка", "Машенька и медведь", "Сказка-загадка".

"В связи с тем, что ремонт в Дагестанском театре кукол еще не завершен, показы спектаклей пройдут на сцене Кумыкского театра в Махачкале", - добавили в пресс-службе.