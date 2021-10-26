Актеры фильма "Уроки фарси" получили премии "Восток - Запад. Золотая арка" за лучшие роли

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Актеры фильма Вадима Перельмана "Уроки фарси" удостоены наград за лучшую главную мужскую роль и роль второго плана Международной кинопремии "Восток - Запад. Золотая арка", передает корреспондент ТАСС.

Торжественная церемония награждения лауреатов премии за 2020 и 2021 годы прошла в понедельник в кинотеатре "Художественный". Приз за лучшую мужскую роль получил Науэль Перес Бискаярт, наградой за лучшую мужскую роль второго плана отметили Ларса Айдингера.

"Ларс был первым актером, который согласился играть в нашем фильме, а Науэль Перес Бискаярт был последним, которого мы нашли. Его искали очень долго, года полтора это продолжалось. <...> Я очень рад, потому что это талантливый актер, полиглот, который выучил немецкий язык за шесть месяцев и говорил по-немецки, его никто не озвучивал. Этот дуэт актеров сделал этот фильм, как я считаю", - сказал на церемонии сценарист и продюсер фильма "Уроки фарси" Илья Цофин.

Ясна Джуричич удостоилась награды за лучшую женскую роль в картине "Куда ты идешь, Аида?" Ясмилы Жбанич. Обладательницей премии за лучшую женскую роль второго плана стала Ольга Лапшина ("Конференция", режиссер Иван Твердовский).

Премия "Восток - Запад. Золотая арка" присуждается за достижения в области киноискусства лучшим авторам фильмов, созданных в странах Восточной Европы и Западной Азии. Формированием жюри, в состав которого вошли 23 киноведа и кинокритика из США, Великобритании, Германии, Италии и других стран, занимался почетный президент Международной федерации кинопрессы, арт-директор кинопремии Андрей Плахов.

Премия учреждена Международной Конфедерацией союзов кинематографистов, которую возглавляет кинодраматург Рустам Ибрагимбеков, при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. В 2021 году церемония награждения проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Фонда развития и поддержки социально-культурных, благотворительных, научных и образовательных проектов "Р. А. Фонд" и "Москино".