Пушкинский музей открывает выставку современной графики из собрания Центра Помпиду

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина 26 октября открывает выставку "Современная графика из собрания Центра Помпиду. Дар Флоранс и Даниэля Герлен", которая знакомит зрителей с эталонной частной коллекцией современного рисунка, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"К сожалению, так сложилось: коллекционеров больше привлекает искусство более яркое и более заметное, поэтому это живопись, это скульптура, это разного рода объекты искусства, которые хорошо видны и слышны, которые мощно могут заявить о себе. Рисунок - это всегда был особый жанр, своего рода скромное искусство, скромное - в том смысле, что оно более незаметное, но в истоке всего лежит именно рисунок. Не так много музеев на самом деле, которые бы считали своим долгом собирать коллекцию современного рисунка, тем более интернационального. <…> Даниэль и Флоранс - представители великой интернациональной французской культуры, которая способна видеть шире, чем только то, что творится в их отечестве. Именно поэтому в их коллекции находятся рисунки самых разных художников, живущих в мире", - сообщила журналистам накануне открытия экспозиции директор музея Марина Лошак.

Она отметила, что выставка позволяет посетителям понять, что такое идеальные коллекционеры. В семи залах первого этажа Галереи искусства Европы и Америки XIX-XX веков представили более 200 произведений графики из собрания Флоранс и Даниэля Герлен, которое в 2012 году знаменитые коллекционеры передали в дар Центру Помпиду - Национальному музею современного искусства. Большую часть коллекции Герлен составляют не единичные рисунки того или иного художника, а графические серии.

"Я бы хотел поблагодарить Марину Девовну за совместную работу. Марина Девовна уже сказала про благодарность Центру Помпиду. Это действительно была совместная работа в течение двух, даже двух с половиной лет, очень скрупулезная. Это не то, что делается за пять минут. И, возможно, ситуация с ковидом в некотором смысле помогла сделать эту выставку, поскольку было больше времени на то, чтобы ее разработать", - сказал Даниэль Герлен.

В числе выставленных произведений - работы Фабриса Ибера, получившего "Золотого льва" на Венецианской биеннале 1997 года, американской художницы Кики Смит, рисунки Кристиана Болтански, Жерара Гаруста, Джузеппе Пеноне, Сильвии Бэхли, Павла Пепперштейна, Александра Пономарева.

Увидеть графические произведения, а также составить представление о работе одного из важнейших музейных собраний рисунка - графическом кабинете Центра Помпиду - российская публика сможет до 30 января 2022 года.

О Центре Помпиду

Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду, Центр Помпиду или Бобур - культурный центр в Париже. Его открыли в 1977 году по инициативе французского президента Жоржа Помпиду. Деятельность центра посвятили изучению и поддержке современного искусства и искусства XX века в различных его проявлениях. Центр является третьей по посещаемости культурной достопримечательностью во Франции после Лувра и Эйфелевой башни. Центр Помпиду включает в себя парижский Музей современного искусства, большую библиотеку, концертные и выставочные залы, Институт исследования и координации акустики и музыки.