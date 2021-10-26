Мишустин поручил провести подготовку к празднованию 100-летия со дня рождения Гамзатова

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об образовании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатова. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения Р. Г. Гамзатова и утвердить его состав", - говорится в сообщении.

Комитет возглавила вице-премьер Татьяна Голикова, в него также вошли генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и глава республики Дагестан Сергей Меликов.

Расул Гамзатов родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Его творчество известно не только в Дагестане и России, но и во всем мире. Перу Гамзатова принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта были положены на музыку.

Гамзатов умер 3 ноября 2003 года. Он похоронен на старом мусульманском кладбище в дагестанском поселке Тарки у подножья горы Тарки-Тау.