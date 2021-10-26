Итальянский мастер ленд-арта посвятил новую работу конференции ООН по климату в Шотландии

РИМ, 26 октября. /ТАСС/. 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая начнется в Глазго в воскресенье, стала темой новой работы итальянского художника, мастера ландшафтного искусства (ленд-арта) Дарио Гамбарина. Он сообщил ТАСС, что при помощи трактора и плуга "нарисовал" на поле гигантский лист дерева и ртутный столбик, сопроводив их надписью: "COP-26. Glasgow".

"Я хотел бы, чтобы 190 мировых лидеров, которые соберутся на встречу, смогли договориться о том, как решить связанные с климатом проблемы и противостоять глобальному потеплению, - отметил Гамбарин. - Я хотел бы подумать и о социально-политическом климате, который в этот период был подорван пандемией. Наш мир - это самая прекрасная форма искусства, которая только может быть. Стоит бороться за то, чтобы сделать эту землю лучше".

Двухнедельная климатическая конференция начнет работу в Великобритании в воскресенье. Она должна была пройти еще в 2020 году, однако была перенесена из-за пандемии. Ожидается, что для участия в работе конференции в Глазго прибудут около 25 тыс. человек.

Гамбарин приурочивает свои работы к актуальным событиям. В частности, в июле он изобразил огромный символ Олимпиады в Токио, в начале февраля 2020 года он изобразил коронавирус, а позднее - ампулу с российской вакциной "Спутник V". Гамбарин не раз обращался к теме России. Так, последняя его работа его была посвящена русскому писателю Федору Достоевскому, а ранее он "рисовал" портрет президента РФ Владимира Путина. В своих работах Гамбарин никогда не повторяется.